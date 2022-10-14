В Киеве столкнулись три легковушки с троллейбусами: движение парализовано (видео)

Информация о количестве пострадавших в результате аварии уточняется

На одной из улиц столицы утром произошла жуткая авария с участием трех легковых автомобилей и двух троллейбусов. Из-за дорожно-транспортного происшествия в направлении центра Киева образовалась огромная пробка.

Соответствующая информация, а также фото и видеоподтверждение происшествия, которое произошло утром 14 октября на Проспекте Победы, недалеко от метро "Шулявская", распространяется в столичных соцсетях. Также отмечается, что в направлении центра через ДТП образовалась большая пробка, из четырех имеющихся полос открыта для движения транспорта только одна.

Район станции метро "Шулявская" на карте Киева

Очевидцы сообщают, что авария произошла при участии трех легковушек. Кроме того, повреждения получили два троллейбуса. На месте происшествия работают представители патрульной полиции, следователи и медики.

Что касается пострадавших, то пока информация об их количестве не разглашается. Согласно предварительным сведениям, причиной происшествия стало превышение скорости одного из авто, участника аварии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как накануне в центре Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая.