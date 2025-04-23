Россияне ударили по автобусу с людьми в Марганце: много погибших (обновлено)

Люди ехали в автобусе на работу, когда попал дрон

Утром 23 апреля россияне ударили по Марганцу дроном-камикадзе. К сожалению, в результате атаки погибли люди.

Как сообщает Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника погибли семь человек. Еще шесть ранены в результате атаки. Как стало известно, в Марганце под российскую атаку попал автобус с работниками предприятия, которые ехали на работу.

Обновлено. В Марганце уже девять погибших в результате российской атаки. По меньшей мере, тридцать человек пострадали. Как видно на фото, в автобусе, куда ударил дрон, выбиты все окна, изуродована дверь. А у крыши огромная дыра. Люди просто уезжали на работу.

В ГСЧС показали фото последствий атаки по Марганцу. "Утром российские кафиры ударили дроном-камикадзе по городу Марганец на Днепропетровщине. Вражеский FPV-дрон попал в автобус с работниками одного из предприятий города. По предварительной информации, погибли 9 человек, еще 30 получили ранения", — говорится в сообщении.

Осторожно, чувствительные кадры!

Ранее "Телеграф" также писал, что россияне массированно атаковали Харьков беспилотниками. Есть пострадавшие.