Росіяни вдарили по автобусу з людьми у Марганці: багато загиблих (оновлено)

Люди їхали в автобусі на роботу, коли поцілив дрон

Вранці 23 квітня росіяни вдарили по Марганцю дроном-камікадзе. На жаль, внаслідок атаки загинули люди.

Як повідомляє Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, за попередньою інформацією, через влучання безпілотника загинуло семеро людей. Ще шестеро — поранені унаслідок атаки. Як стало відомо, у Марганці під російську атаку потрапив автобус з працівниками підприємства, які їхали на роботу.

Оновлено. У Марганці вже дев'ятеро загиблих унаслідок російської атаки. Щонайменше тридцять людей постраждало. Як видно на фото, в автобусі, куди ударив дрон, вибиті всі вікна, понівечено двері. А у даху величезна дірка. Люди просто їхали на роботу.

У ДСНС показали фото наслідків атаки по Марганцю. "Вранці російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по місту Марганець на Дніпропетровщині. Ворожий FPV-дрон влучив в автобус з працівниками одного з підприємств міста. За попередньою інформацією, загинуло 9 людей, ще 30 — отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Обережно, чутливі кадри!

Раніше "Телеграф" також писав, що росіяни масовано атакували Харків безпілотниками. Є постраждалі.