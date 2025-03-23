Силы обороны освободили населенный пункт в Луганской области: первые кадры 30-часовой операции (видео, карта)

Село несколько раз уже переходило из рук в руки

Силы обороны Украины возобновили контроль над населенным пунктом Надия Луганской области. Основное участие в освобождении села сыграл 1-й штурмовой батальон.

Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада. В результате 30-часовой операции было очищено от врага три квадратных километра территории.

"Взятие Надежды стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков — 752-го и 254-го 20-й армии РФ", — отметил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.

Село Надия расположено в Сватовском районе Луганской области. По переписи 2001 года там проживало только 25 человек. Площадь населенного пункта — 0,15 км. После начала полномасштабного вторжения село несколько раз переходило из рук в руки: в марте 2022 года его захватила армия РФ, в октябре того же года – освободили ВСУ, однако впоследствии россияне снова заняли село.

На видео, опубликованном бригадой, показаны первые кадры по проведению операции, продолжавшейся более суток.

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