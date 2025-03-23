Сили оборони звільнили населений пункт на Луганщині: перші кадри 30-годинної операції (відео, карта)

Село кілька разів вже переходило з рук в руки

Сили оборони України відновили контроль над населеним пунктом Надія у Луганській області. Основну участь у звільненні села відіграв 1-й штурмовий батальйон.

Про це повідомила Третя окрема штурмова бригада. Унаслідок 30-годинної операції було очищено від ворога три квадратних кілометри території.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії РФ", — зазначив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Село Надія розташоване у Сватівському районі Луганської області. За переписом 2001 року там мешкало лише 25 осіб. Площа населеного пункту — 0,15 км². Після початку повномасштабного вторгнення село кілька разів переходило з рук у руки: у березні 2022 року його захопила армія РФ, у жовтні того ж року — звільнили ЗСУ, однак згодом росіяни знову зайняли село.

На відео, опублікованому бригадою, показані перші кадри з проведення операції, що тривала понад добу.

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