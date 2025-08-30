Поджидал за машиной: появилось видео, как киллер убил Андрея Парубия

Убийца ждал свою жертву, скрывшись за машиной

Появилось видео, на котором, по предварительной информации, зафиксирован момент убийства Андрея Парубия, украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Украины.

Ролик опубликован в телеграм-каналах. На нем видна улица с припаркованными автомобилями, по тротуару возле которых шагает мужчина, по телосложению похожий на убитого Андрея Парубия. На ролике также виден мужчина в мотоциклетном шлеме, который прячется за припаркованной машиной.

Мужчина, вероятно, Парубий, идет, разговаривая по телефону, когда сзади подходит убийца, держа в одной руке пистолет, а в другой сумку, похожую на ту, которой пользуются курьеры. После убийства он быстро убегает.

Справка. Парубий Андрей Владимирович был украинским политиком, общественным деятелем и государственным служащим. С 14 апреля 2016 года по 28 августа 2019 года занимал должность председателя Верховной Рады Украины. Андрей Парубий известен как один из влиятельных украинских политиков, занимавший ключевые посты в государственном управлении, особенно в период после Революции Достоинства.

На протяжении своей политической карьеры он являлся активным участником процессов демократических преобразований в Украине и укрепления ее европейской интеграции. После окончания полномочий председателя Верховной Рады Украины входил в партию "Европейская Солидарность", был членом Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке ВР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что появилась версия убийства Андрея Парубия. Это уже не первое покушение на политика.