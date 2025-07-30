Мужчина разбился насмерть, убегая от ТЦК: детали трагедии от ГБР

Сейчас следователи проверяют возможную причастность мужчины к одной из воинских частей

30 июля в Николаеве произошел инцидент, в результате которого погиб мужчина. Предварительно, во время проверки документов он сбежал от наряда правоохранителей и прыгнул с пешеходного моста.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Согласно данным правоохранителей, около 10:00 в промышленном районе города сведен наряд, в состав которого входили участковый офицер полиции и трое представителей Корабельного и Заводского территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП), остановил мужчину для проверки учетных документов.

После остановки мужчина внезапно начал убегать в направлении пешеходного моста над автомобильной дорогой. Не остановившись, он прыгнул с высоты, что привело к его гибели на месте.

Тем временем в сети появились первые кадры после падения мужчины.

Мужчина погиб после падения

Следователи ГБР проводят осмотр места происшествия, устанавливают личность погибшего, допрашивают участников наряда и ищут очевидцев.

Проверяется информация о возможной принадлежности мужчины к одной из воинских частей.

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий военным должностным лицом при наличии тяжких последствий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове мужчина, пытаясь скрыться от представителя территориального центра комплектования, попал под колеса автомобиля. Инцидент зафиксирован на боди-камере сотрудника.