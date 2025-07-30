Чоловік розбився насмерть, тікаючи від ТЦК: деталі трагедії від ДБР

Зараз слідчі перевіряють можливу причетність чоловіка до однієї з військових частин

30 липня в Миколаєві стався інцидент, у результаті якого загинув чоловік. Попередньо, під час перевірки документів він втік від наряду правоохоронців і стрибнув із пішохідного мосту.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Наразі всі обставини інциденту з'ясовуються.

Згідно з даними правоохоронців, близько 10:00 у промисловому районі міста зведений наряд, до складу якого входили дільничний офіцер поліції та троє представників Корабельного й Заводського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), зупинив чоловіка для перевірки облікових документів.

Після зупинки чоловік раптово почав тікати в напрямку пішохідного мосту над автомобільною дорогою. Не зупинившись, він стрибнув із висоти, що призвело до його загибелі на місці.

Тим часом у мережі з'явилися перші кадри після падіння чоловіка.

Чоловік загинув після падіння

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події, встановлюють особу загиблого, допитують учасників наряду та шукають очевидців.

Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень військовою службовою особою за наявності тяжких наслідків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові чоловік, намагаючись утекти від представника територіального центру комплектування, потрапив під колеса автомобіля. Інцидент зафіксовано на боді-камеру співробітника.