Неординарная акция протеста прошла в столице

В воскресенье, 23 февраля, в Киеве перед посольством Германии прошла акция протеста против Алис Вайдель – лидера "Альтернатива для Германии". Глава ультраправой партии выступает за сближение с Россией и ограничение поддержки Украины.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и снял фотокадры акции. Участница акции выступила в образе диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. На ее спине нанесена надпись: "Вайдель – путинская простит***а".

По предварительным данным, у партии АдГ есть все шансы занять второе место на парламентских выборах в Германии. Это впервые в современной истории страны, когда столь высокий результат может получить ультраправая политическая сила. Партия, ранее считавшаяся аутсайдером, существенно улучшила свои позиции после успешных местных выборов в Тюрингии, и сейчас ее поддержка на федеральном уровне достигает около 20%.

Алис Вайдель известна своей пророссийской риторикой. Она открыто выступает за "очень хорошие отношения" с Москвой, критикует западную помощь Украине и призывает к ее прекращению. Программные тезисы партии совпадают с кремлевскими нарративами, в частности, относительно антимиграционной политики и изоляционизма Европы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Новым канцлером Германии может стать Фридрих Мерц. Его партия получила самый высокий рейтинг перед выборами в Бундестаг.