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Жінка з оголеними грудьми і образі Гітлера протестувала посеред Києва: чого вона хотіла

Автор
Владислава Коваль
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Акція протесту проти Аліс Вайдель Новина оновлена 23 лютого 2025, 16:06
Акція протесту проти Аліс Вайдель. Фото Колаж "Телеграф"

Неординарна акція протесту відбулася у столиці

У неділю, 23 лютого, у Києві перед посольством Німеччини пройшла акція протесту проти Аліс Вайдель – лідерки "Альтернатива для Німеччини". Очільниця ультраправої партії виступає за зближення з Росією та обмеження підтримки України.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та зняв фотокадри акції. Учасниця акції виступила в образі диктатора нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. На її спині нанесений напис: "Вайдель – путінська по**я".

За попередніми даними, партія АдН має всі шанси посісти друге місце на парламентських виборах у Німеччині. Це вперше в сучасній історії країни, коли настільки високий результат може отримати ультраправа політична сила. Партія, яка раніше вважалася аутсайдером, суттєво покращила свої позиції після успішних місцевих виборів у Тюрингії, і зараз її підтримка на федеральному рівні сягає близько 20%.

Аліс Вайдель відома своєю проросійською риторикою. Вона відкрито виступає за "дуже хороші відносини" з Москвою, критикує західну допомогу Україні та закликає до її припинення. Програмні тези партії збігаються з кремлівськими наративами, зокрема щодо антиміграційної політики та ізоляціонізму Європи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Новим канцлером Німеччини може стати Фрідріх Мерц. Його партія отримала найвищий рейтинг перед виборами до Бундестагу.

Теги:
#Київ #Вибори в Німеччині #Ян Доброносов