Неординарна акція протесту відбулася у столиці

У неділю, 23 лютого, у Києві перед посольством Німеччини пройшла акція протесту проти Аліс Вайдель – лідерки "Альтернатива для Німеччини". Очільниця ультраправої партії виступає за зближення з Росією та обмеження підтримки України.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та зняв фотокадри акції. Учасниця акції виступила в образі диктатора нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. На її спині нанесений напис: "Вайдель – путінська по**я".

За попередніми даними, партія АдН має всі шанси посісти друге місце на парламентських виборах у Німеччині. Це вперше в сучасній історії країни, коли настільки високий результат може отримати ультраправа політична сила. Партія, яка раніше вважалася аутсайдером, суттєво покращила свої позиції після успішних місцевих виборів у Тюрингії, і зараз її підтримка на федеральному рівні сягає близько 20%.

Аліс Вайдель відома своєю проросійською риторикою. Вона відкрито виступає за "дуже хороші відносини" з Москвою, критикує західну допомогу Україні та закликає до її припинення. Програмні тези партії збігаються з кремлівськими наративами, зокрема щодо антиміграційної політики та ізоляціонізму Європи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Новим канцлером Німеччини може стати Фрідріх Мерц. Його партія отримала найвищий рейтинг перед виборами до Бундестагу.