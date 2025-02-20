Самый кровавый день Майдана в фото. Каким было 20 февраля 2014 года

На улице Институтской в Киеве смертельные ранения получили 48 протестующих

В Украине 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни. Именно этот день в 2014 году стал самым кровавым во время Революции Достоинства. 20 февраля на Евромайдане смертельные ранения получили 48 человек. События того дня происходили на улице Институтской.

"Телеграф" покажет самый кровавый день Революции Достоинства в фото, чтобы напомнить, как украинцы боролись за свое европейское будущее и прогнали из страны президента-предателя Януковича. Всего в противостоянии погибли 107 протестующих, в основном в феврале 2014 года. Последний герой погиб через год после событий — от осложнения огнестрельного ранения, полученного в ту зиму. Пострадали более 2,5 тысячи.

Революция Достоинства началась в ноябре 2013 – украинцы вышли на протесты в ответ на отказ правительством Януковича подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Фото: Getty Images

Впервые силой попытались разогнать митингующих в Киеве 30 ноября по приказу тогдашнего руководителя МВД Валерия Коряка. Однако силовое противодействие митингам и попытки их остановить только подливали масла в огонь народного гнева. С каждым днем мирные акции протестов по всей Украине стали более массовыми. А главным местом развития событий стала главная площадь в Киеве, которая впоследствии получила название Евромайдан.

Фото: Getty Images

Финальным и наиболее драматичным этапом Революции Достоинства стали события в Киеве 18-20 февраля, в ходе которых погибли более сотни протестующих, а еще несколько тысяч были травмированы и ранены. Героев, погибших во время силовых штурмов на Евромайдане, стали называть Героями Небесной Сотни.

Фото: Getty Images

Указом президента от 11 февраля 2015 года в Украине дата 20 февраля была начата Днем Героев Небесной Сотни. И сегодня, через 12 лет после трагических событий на Евромайдане, мы, украинцы, вспоминаем и чтим Героев, отдавших жизнь за европейское будущее Украины. Самому младшему погибшему было 17, самому старшему — 82 года.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

