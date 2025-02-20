Найкривавіший день Майдану у фото. Яким було 20 лютого 2014 року

На вулиці Інститутській у Києві смертельні поранення отримали 48 протестувальників

В Україні 20 лютого вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Саме цей день у 2014 році став найкривавішим під час Революції Гідності. 20 лютого на Євромайдані смертельні поранення отримали 48 людей. Події того дня відбувались на вулиці Інститутській.

"Телеграф" покаже найкривавіший день Революції Гідності у фото, щоб нагадати, як українці виборювали своє європейське майбутнє і прогнали з країни президента-зрадника Януковича. Загалом у протистоянні загинули 107 протестувальників, здебільшого у лютому 2014 року. Останній герой загинув за понад рік після подій — від ускладнення вогнепального поранення, отриманого в ту зиму. Постраждали понад 2,5 тисячі.

Революція Гідності розпочалася у листопаді 2013 року – українці вийшли на протести у відповідь на відмову урядом Януковича підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Фото: Getty Images

Вперше силою спробували розігнати мітингувальників у Києві 30 листопада за наказом тодішнього керівника МВС Валерія Коряка. Проте силова протидія мітингам та спроби їх зупинити лише підливали олії у вогонь народного гніву. З кожним днем мирні акції протестів по всій Україні стали більш масовими. А головним місцем розвитку подій став головний майдан у Києві, який згодом отримав назву Євромайдан.

Фото: Getty Images

Фінальним та найбільш драматичним етапом Революції Гідності стали події у Києві 18-20 лютого, в ході яких загинуло понад сотня протестувальників, а ще кілька тисяч було травмовано та поранено. Героїв, які загинули під час силових штурмів на Євромайдані, незабаром стали називати Героями Небесної Сотні.

Фото: Getty Images

Указом президента від 11 лютого 2015 року в Україні дата 20 лютого була започаткована Днем Героїв Небесної Сотні. І сьогодні, через 12 років після трагічних подій на Євромайдані, ми, українці, згадуємо та шануємо Героїв, які віддали життя за європейське майбутнє України. Наймолодшому загиблому було 17, найстаршому — 82 роки.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

