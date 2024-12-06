Упал прямо на сцене: у известного музыканта во время концерта остановилось сердце (видео)

Музыкант находится в критическом состоянии

Пятого декабря во Львове во время концерта Натальи Бучинской у известного музыканта произошло сердечное приступ. Гитарист Олег Турко, известный как Лесик, внезапно потерял сознание прямо на сцене клуба Malevich Concert Arena.

По свидетельствам очевидцев, музыканту стало плохо непосредственно во время выступления. Люди сразу начали реанимировать мужчину успешно. Впоследствии на место прибыли медики скорой помощи. Об этом пишет Zaxid.net.

Сотрудники Львовского областного центра экстренной медицинской помощи сообщили, что получили вызовы в 20:07 и 20:12.

Олега Турка госпитализировали в больницу святого Пантелеймона. В настоящее время он находится в реанимационном отделении кардиологического профиля в критическом состоянии.

Известный украинский певец и присоединившийся к ВСУ композитор Юрко Юрченко прокомментировал случай со своим коллегой по сцене Олегом Турком. "Лесик Турко выгребай братику, ты сильный!", — написал он.

В мае этого года музыкант уже перенес сложную операцию на сердце. "Я никуда не пропал. Просто 10 мая мне сделали довольно сложную операцию на сердце, поэтому хочу поблагодарить от всего сердца чрезвычайно крутого кардио-хирурга Мороза Владимира Степановича, и всей его команде за второй шанс на жизнь! Спасибо Вам Люди-Врачи 🙏До осени я еще на реабилитации, а дальше в планах становиться в муз., и актерский строй", — писал Лесик в своем Инстаграмме.

Лесик является эксучастником и соучредителем группы Dzidzio, также создал собственные музыкальные коллективы – группы "Форте" и Dzidz’off.

В марте 2016 года Олег Турко покинул группу Dzidzio. Впоследствии между музыкантом и владельцами бренда возникли споры о нарушении авторских прав и исполнении песен. Дело дошло до суда.

Ранее "Телеграф" также писал, что у турецкого депутата произошло сердечное приступ во время речи об Израиле. Битмез потерял сознание после окончания своей речи.