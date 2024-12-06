Впав просто на сцені: у відомого музиканта під час концерту зупинилось серце (відео)

Музикант перебуває у критичному стані

П'ятого грудня у Львові під час концерту Наталії Бучинської у відомого музиканта стався серцевий напад. Гітарист Олег Турко, відомий як Лесик, раптово втратив свідомість просто на сцені клубу Malevich Concert Arena.

За свідченнями очевидців, музиканту стало зле безпосередньо під час виступу. Люди одразу почали реанімувати чоловіка — успішно. Згодом на місце прибули медики швидкої допомоги. Про це пише Zaxid.net.

Працівники Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги повідомили, що отримали виклики о 20:07 та 20:12.

Олега Турка госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні кардіологічного профілю у критичному стані.

Відомий український співак та композитор Юрко Юрченко, що долучився до ЗСУ, прокоментував випадок зі своїм колегою по сцені Олегом Турком. "Лесик Турко вигрібай братику, ти моцний!", — написав він.

У травні цього року музикант уже переніс складну операцію на серці. "Я нікуди не пропав.Просто 10 травня мені зробили досить складну операцію на серце,тому хочу подякувати від щирого(нового) серця надзвичайно крутому кардіо-хірургу Морозу Володимиру Степановичу,та всій його команді за другий шанс на життя‼️Дякую Вам Люди-Лікарі🙏До осені я ще на реабілітації,а дальше в планах ставати в муз.,та акторський стрій", — писав Лесик у своєму Інстаграмі.

Лесик є ексучасником і співзасновником гурту Dzidzio, також він створив власні музичні колективи – гурти "Форте" та Dzidz'off.

У березні 2016 року Олег Турко покинув гурт Dzidzio. Згодом між музикантом та власниками бренду виникли суперечки щодо порушення авторських прав та виконання пісень. Справа дійшла до суду.

Раніше "Телеграф" також писав, що у турецького депутата стався серцевий напад під час промови про Ізраїль. Бітмез знепритомнів після закінчення своєї промови.