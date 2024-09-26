Вывозили в багажнике в лес: мужчину из Турции похитили и пытали в Киевской области (фото, видео)

Организатором преступления оказался 38-летний гражданин РФ, который ранее отбывал наказание за участие в террористической группировке, воевавшей против сил АТО

Столичные полицейские объявили о подозрении четырем мужчинам за похищение и пытки гражданина Турции. Они требовали у потерпевшего, который является ИТ-специалистом, 100 тысяч долларов.

Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в пресс-службе Полиции Киева. Было установлено, что организатором преступления оказался 38-летний гражданин РФ, проживающий в Киевской области.

Ранее подозреваемый уже отбывал наказание за участие в террористической группировке, воевавшей против сил АТО. К "делу" он привлек еще трех сообщников. Переодевшись в форму одного из правоохранительных подразделений, они напали на 28-летнего мужчину возле его дома.

"Затолкали потерпевшего в микроавтобус и отвезли в гаражное помещение, где избиением и угрозами убийством потребовали у него 100 тысяч долларов",— говорится в сообщении.

В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали фигурантов в то время, как они вывозили заложника в багажнике авто в лес, после того, как не получили от него желаемого.

Все фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ходе обысков у них изъяли оружие, наркотики и микроавтобус Volkswagen, который они использовали для совершения преступления.

Уголовное производство начато по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 127 – пытки,

ч. 2 ст. 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека,

ч. 4 ст. 187 – разбой,

ч. 4 ст. 189 – вымогательство.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении, а суд избрал им меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кременчуге из местного роддома исчез младенец. Правоохранители проверяли в тот день все машины, которые выезжали за пределы города. Спустя два дня стало известно, что ребенка нашли и вернули маме. Злоумышленником оказался 25-летний мужчина-транссексуал.