Вивозили у багажнику до лісу: чоловіка з Туреччини викрали та катували у Київській області (фото, відео)

Організатором злочину виявився 38-річний громадянин РФ, який раніше відбував покарання за участь у терористичному угрупуванні, яке воювало проти сил АТО

Столичні поліцейські оголосили про підозру чотирьом чоловікам за викрадення та тортури громадянина Туреччини. Вони вимагали у потерпілого, який є ІТ-фахівцем, 100 тисяч доларів.

Про це у четвер, 26 вересня, повідомили у пресслужбі Поліції Києва. Встановлено, що організатором злочину виявився 38-річний громадянин РФ, який проживає в Київській області.

Раніше підозрюваний уже відбував покарання за участь у терористичному угрупуванні, яке воювало проти сил АТО. До "справи" він залучив ще трьох спільників. Переодягнувшись у форму одного із правоохоронних підрозділів, вони напали на 28-річного чоловіка біля його будинку.

"Заштовхали потерпілого в мікроавтобус і відвезли до гаражу, де побиттям і погрозами вбивством вимагали у нього 100 тисяч доларів", — йдеться в повідомленні.

У ході проведення спецоперації правоохоронці затримали фігурантів у той час, як вони вивозили заручника у багажнику авто у ліс після того, як не отримали від нього бажаного.

Усіх фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків у них вилучили зброю, наркотики та мікроавтобус Volkswagen, який вони використали для скоєння злочину.

Кримінальне провадження розпочато за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 127 – тортури,

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі чи викрадення людини,

ч. 4 ст. 187 — розбій,

ч. 4 ст. 189 – вимагання.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Кременчуці з місцевого пологового будинку зникло немовля. Правоохоронці перевіряли того дня всі машини, які виїжджали за межі міста. Через два дні стало відомо, що дитину знайшли та повернули мамі. Зловмисником виявився 25-річний чоловік-транссексуал.