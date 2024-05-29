Тела пришлось вырезать: в оккупированном Мелитополе россияне на грузовике протаранили две легковушки

Оккупационные власти об аварии с участием российских военных не сообщали

Во вторник, 28 мая, во временно оккупированном Мелитополе на улице Воинов-интернационалистов произошло ДТП. Дорожно-транспортное происшествие не обошлось без российских захватчиков.

Об этом сообщает украинское издание РИА-Мелитополь. По словам очевидцев, военный грузовик россиян на полной скорости врезался в гражданский автомобиль.

Сначала раздавила шестерку, а затем иномарку. Были ли выжившие гражданские неизвестно, но мелитопольцы сообщают, что автомобили превратились в кучу металлолома, а вялые тела из истерзанных авто вырезали спасатели.

"Я только вышла покурить и на моих глазах смял военный автомобиль шестерку, за ней иномарку... ужас", — говорят очевидцы.

Оккупационные власти о жуткой аварии с участием российских военных не сообщали. А пока оккупанты чувствуют себя хозяевами жизни и регулярно устраивают смертельные ДТП в мирном городе. Так называемая "власть" на события с участием "асвобадителей" не реагирует, расследование не проводит и скрывает информацию.

Ранее "Телеграф" писал, что пьяные кафиры трижды в сутки попадали в ДТП на грузовиках.