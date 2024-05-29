Тіла довелось вирізати: в окупованому Мелітополі росіяни на вантажівці протаранили два легковики

Окупаційна влада про аварію за участю російських військових не повідомляла

У вівторок, 28 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів сталася ДТП. Дорожньо-транспортна пригода не обійшлась без російських загарбників.

Про це повідомляє українське видання РІА-Мелітополь. За словами очевидців, військова вантажівка росіян на повній швидкості врізалася в цивільний автомобіль.

Спочатку розчавила шістку, а потім іномарку. Чи були цивільні, які вижили, невідомо, але мелітопольці повідомляють, що автомобілі перетворилися на купу металолому, а мляві тіла з понівечених авто вирізали рятувальники.

"Я тільки вийшла покурити і на моїх очах зім’яв військовий автомобіль шістку, за нею іномарку… жах", — кажуть очевидці.

Окупаційна влада про моторошну аварію за участю російських військових не повідомляла. А поки що окупанти почуваються господарями життя і регулярно влаштовують смертельні ДТП у мирному місті. Так звана "влада" на події за участю "асвабадітелей" не реагує, розслідування не проводить і приховує інформацію.

Раніше "Телеграф" писав, що п'яні окупанти тричі за добу потрапляли в ДТП на вантажівках.