Заказал соседа за 10 тысяч: на Одесчине полиция провела "голивудскую" операцию по спасению (видео)

Злоумышленник был задержан во время передачи оговоренного вознаграждения

В Одесской области полицейские предотвратили убийство. Местный житель заказал киллерам своего соседа.

Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Нацполиции. По данным следствия, инцидент произошел в Одесском районе. Там один из местных жителей на фоне длительного конфликта со своим соседом решил убить его. Для этого он подыскал "киллеров", которые пообещали взяться за дело за 10 тысяч долларов.

"Он предоставил исполнителям собранную информацию о "жертве" и указал, что способ совершения убийства его не интересует, ему важен только результат", — говорится в сообщении.

Впрочем, "киллеры" сами и сдали своего заказчика полицейским. А после этого правоохранители, с целью спасения жертвы и задержания подозреваемого, разыграли "убийство" соседа. Они от имени одного из исполнителей прислали на мобильный телефон заказчика "отчет" в виде фотографий с окровавленным телом жертвы и договорились о встрече для расчета.

Злоумышленник был задержан во время передачи оговоренного вознаграждения. В настоящий момент ему уже сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

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