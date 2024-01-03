Замовив сусіда за 10 тисяч: на Одещині поліція провела "голівудську" операцію з порятунку (відео)

Зловмисника було затримано під час передачі обумовленої винагороди

На Одещині поліцейські запобігли вбивству. Місцевий мешканець замовив кілерам свого сусіда.

Про це повідомляють прес-служби прокуратури та Нацполіції. За даними слідства, інцидент стався на Одещині. Там один із місцевих мешканців на тлі тривалого конфлікту зі своїм сусідом вирішив убити його. Для цього він підшукав "кілерів", які пообіцяли взятися за справу за 10 тисяч доларів.

"Він надав виконавцям зібрану інформацію про "жертву" і зазначив, що спосіб скоєння вбивства його не цікавить, йому важливий лише результат", — йдеться у повідомленні.

Втім, "кілери" самі і здали свого замовника поліцейським. А після цього правоохоронці, з метою порятунку жертви та затримання підозрюваного, розіграли "вбивство" сусіда. Вони від імені одного з виконавців надіслали на мобільний телефон замовника "звіт" у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч для розрахунку.

Зловмисника було затримано під час передачі оговореної винагороди. Наразі йому вже повідомили про підозру в організації вбивства на замовлення.

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