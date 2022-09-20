Рука с браслетом: тело убитого бойца ВСУ опознала жена

Военнослужащий перестал выходить на связь 19 апреля

После освобождения Изюма (Харьковская область) миру вновь показали многочисленные страшные фото последствий зверств оккупационной армии, а одно из таковых, на котором показана рука убитого после пыток мужчины, на днях облетело сеть. Как оказалось, останки принадлежат погибшему военнослужащему 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" 36-летнему Сергею Сове.

Об этом рассказала изданию Факты его жена Оксана Сова, которая рассказала, что ее муж попал на фронт с первой волной мобилизации в 2014 году и сражался за Пески и подвозил боеприпасы в Донецкий аэропорт.

В 2015 году он демобилизировался, однако вскоре подписал контракт с 93-й бригадой и продолжил службу в должности старшего стрелка. За службу был награжден многочисленными наградами.

После начала вторжения он направился защищать Украину под Изюмом, а последний раз вышел на связь 19 апреля.

Женщина до последнего надеялась, что ее муж попал в плен, но после освобождения Изюма увидела знакомые татуировки на фото с эксгумации.

У украинского защитника остались двое детей. Старший 14-летний сын оставил письмо на сайте Офиса президента, в котором попросил помочь как можно быстрее вернуть отца домой для достойных похорон.

Напомним, окончательное количество убитых и похороненных в Изюме украинцев все еще неизвестно, однако число обнаруженных могил уже перевалило за 500.

Вместе с тем россияне пытали украинцев не только в этом городе. Так, после освобождения Балаклеи Харьковской области также стало известно о многочисленных случаях издевательств, которые оккупанты совершали по отношению к украинцам.