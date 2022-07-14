Ракетный удар россиян по Виннице: количество погибших растет (видео, обновляется)

Количество жертв может быть не окончательным

Число жертв российского ракетного удара по Виннице увеличилось до 22 человек. Об этом сообщили в Нацполиции.

"По состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6 из них удалось идентифицировать… В списке пропавших без вести остаются 39 человек. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни людей… Ударами повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей", — говорится в сообщении.

Винницкий областной совет сообщил подробности относительно погибших и раненых детей:

"По состоянию на 17:00 среди погибших трое детей, девочка Елизавета 2018 года рождения, мальчик 2015 года рождения в частной клинике и еще восьмилетний мальчик в автомобиле.

Получили травмы и ранения четверо детей:

– 8-летний Роман,

– 15-летняя Виктория,

– 7-летняя Моника,

– 12-летний Артем".

Для горожан открыли горячую линию по розыску пропавших людей. Номера телефонов — 67-01-20 и 103, сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"За помощью в медучреждения обратилось 90 человек. Полсотни из них – в тяжелом состоянии", — сообщает Нацполиция.

Спасательные работы ведутся в, частности, в районе Дома быта "Юбилейный" – в парковку возле него попала российская ракета. Там продолжается пожар, сгорело по меньшей мере 25 автомобилей.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку на жилой район Винницы очередным актом терроризма со стороны российских оккупантов. "Ежедневно россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", — написал он в телеграмм-канале.

В Винницком областном совете сообщают, что погибших может быть гораздо больше. "Появилась информация, что ракетным ударом в Виннице зацепило диагностическую клинику (одноэтажка). Предварительно все, кто был внутри клиники, погибли. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", утром рашисты обстреляли Николаев, попав по гостинице и жилым домам.