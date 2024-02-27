Везли додому загиблих воїнів: на Львівщині сталася смертельна ДТП, винуватець був п’яним (фото)

Є багато загиблих

У понеділок, 26 лютого, у Львівській області сталася страшна ДТП. Як виявилося, в аварію потрапив автомобіль, який евакуював загиблих воїнів.

Так, за даними поліції, інцидент стався на автодорозі "Тернопіль-Львів" поблизу села Словіта. Попередньо встановлено, що 21-річний водій легковика ВАЗ "2109", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічку. Там він зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes під керуванням 41-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення водій легковика та ще двоє його пасажирів загинули. Ще один пасажир "дев’ятки", водій мікроавтобуса та двоє його пасажирів отримали поранення.

Як виявилося пізніше, за інформацією місцевого видання "Львівський портал", мікроавтобус Mercedes є машиною організації "На щиті", яка якраз повертала загиблих українських героїв додому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захисника України, якого лише звільнили з полону, на смерть збила машина, українці сумують.