Ще одне відео з відрізанням голів полоненим українцям знайшли ЗМІ: є впевненість щодо авторів

У мертвих військових були також відрізані руки

У соцмережах з’явилися два відео, на яких російські нелюди відрізають голови українським військовослужбовцям. Одне з них було знято 8 квітня найманцями ПВК "Вагнер".

Дані відео, ймовірно, знято в різний час, бо кількість і колір листя на одному з них свідчить про іншу пору року. Воно могло бути зняте ще влітку 2022. Про це повідомляє CNN.

"Перше відео було розміщено в проросійській соціальній мережі 8 квітня. Воно нібито було знято російськими найманцями з групи Вагнера і, мабуть, показує обезголовлені трупи двох українських солдатів, що лежать на землі поряд зі знищеною військовою машиною", — йдеться у матеріалі.

На другому відео чути голос за камерою, але звук, ймовірно, спотворений, щоб запобігти ідентифікації того, хто говорить. Він каже: "Бронетранспортер підірвався на міні". Очевидно, маючи на увазі тіла українських військових на землі, голос, сміючись, продовжує: "Вони вбили їх. Хтось підійшов до них. Вони підійшли до них і відрізали їм голови". У мертвих військових також були відрізані руки.

За даними із соцмереж виходить, що відео було знято поблизу Бахмута, де тривають найзапекліші бої наших захисників із російськими окупантами.

Зазначимо, що 11 квітня в мережі було опубліковано відео, на якому російські загарбники відрізали голову живому українському військовополоненому. Весь процес звірств було зафіксовано на відео. Незабаром на подію відреагували в Офісі президента України. Його керівник Андрій Єрмак підкреслив, що за це обов'язково буде відповідь, а винні нестимуть відповідальність за те, що сталося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні в соцмережах з’явилося відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військовополоненого, який сказав їм "Слава Україні".