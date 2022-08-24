Партизани знищили запорізького гауляйтера: з'явилося відео вибуху

Вибуховий пристрій був закладений під сидіння автомобіля

На території тимчасово окупованого росіянами селища Михайлівка, розташованого у Запорізькій області, в результаті підриву автомобіля невідомими загинув місцевий гауляйтер Іван Сушко. У мережі з'явилось відео потужного вибуху, який забрав життя зрадника.

На кадрах видно, як машина під керуванням поплічника окупантів Сушка рухається по одній з вулиць населеного пункту. Раптово автівка вибухає та загоряється. Судячи з траєкторії руху транспортного засобу, яка змінилася після вибуху, зрадник миттєво знепритомнів, втративши керування автівкою.

Як стало відомо пізніше, вибухівка була підкладена під водійське сидіння машини колаборанта українськими партизанами. Про це у своєму Telegram написав запорізький пропагандист Володимир Рогов. За його словами, Сушко отримав тяжкі поранення, після й тяжкому станові його доставили до медичного закладу.

Вже у лікарні гауляйтер помер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани наробили багато галасу, налякавши колаборантів кількома вибухами. Водночас відомий "гауляйтер" Херсонщини Володимир Сальдо дотепер перебуває у тяжкому стані в одній із московських лікарень.

Також нагадаємо, що кількома днями раніше у блокадному Маріуполі намагались підірвати окупаційного "мера" Костянтина Іващенка.