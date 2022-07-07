Пригнічений і млявий: у ЗМІ пояснили, чому стан путіна погіршується

Постійне вживання ліків робить путіна млявим і пригніченим

Упродовж останнього часу зовнішній вигляд і ймовірні хвороби російського диктатора володимира путіна обговорюють у всьому світі. Більшість помічає, що кремлівський лідер з кожним днем виглядає все гірше: у путіна набрякле обличчя, його ніжні кінцівки живуть окремим життям, а права, пластикова на вигляд рука, постійно хапається за стіл, залишаючись нерухомою.

Як пише ТСН, деякі з діагнозів президента росії підтверджує остання його зустріч із міністром оборони рф сергієм шойгу, під час якої путін поводив себе вкрай мляво і без ентузіазму розповідав про успіхи росвійськ під час так званої "спецоперації" в Україні.

Під час розмови 69-річний кремлівський диктатор ніби починає засинати. Журналісти вважають, що такий млявий стан провокує "стероїдна лють", яка викликана через систематичне вживання великої кількості ліків, які путін приймає задля лікування раку щитоподібної залози. Або, таке пригнічення можуть провокувати і інші медикаменти, які потрібні йому для підтримки більш менш нормального стану.

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Варто також відзначити, що крім всього перерахованого, російський лідер страждає або на хворобу Паркінсона, або на початкову стадію деменції. Водночас жодних сумнівів не виникає ні в кого, що він одержимий шизоїдним розладом особистості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у кривавого російського лідера володимира путіна виявили ознаки вкрай серйозних психічних проблем. Зокрема, російський лідер страждає на деменцію, одержимість та навіть маячний розлад.