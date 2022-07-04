"Метастази в організмі його поглинають": мольфарка розповіла, скільки лишилося жити путіну

У мольфарів немає сумнівів, що у російського президента онкологічне захворювання

Кривавий диктатор володимир путін, який з кожним днем має все більш хворобливий вигляд, користується нетрадиційними методами лікування та звертається за допомогою до сибірських шаманів. Це одна з причин, чому він ще не помер від онкології, яку йому приписують останнім часом дедалі частіше, однак лишилося йому не надто довго.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" розповіла мольфарка, учасниця секретного "Батальйону 14" Магдалена Мочіовські.

За її словами, у тому, що російський президент хворий, немає жодних сумнівів, адже це помітно не тільки по його зовнішньому вигляду, а й по енергетиці.

"Він хворий на онкологію. Традиційними й нетрадиційними методами лікування зараз роблять все для того, щоб його витягти з того стану. В комі його немає, він ще ходить. Але те, що він пройшов хімієтерапію, це явно видно по всьому організму. Ми це бачимо як по енергетиці, так і по міміці. Мало того, метастази в організмі його поглинають", — переконана мольфарка.

Триматися на ногах путіну допомагають його шамани, впевнена Мочіовські. Вони використовують безліч нетрадиційних методів, щоб підкріпити організм кривавого диктатора.

"І коли його (путіна — ред.) батарейка вже сідає, він летить у Сибір, купається в крові оленів та ще багато іншого. Він підсилює себе і потім йде далі в бій. Але найголовніше, нам слід знати, що колись йому ці ресурси вже не будуть допомагати, тому що з кожним разом, коли він випробовує все більше і більше методів нетрадиційного лікування, вони вичерпують себе. Вони закінчуються. В результаті він просто, як свічка, згасне, тому що його час прийде", — зазначила експертка.

Мольфарка каже, що у шаманські зілля, які варяться для путіна у спеціальний день, цілком можуть входити шкурка змії, отруйні гриби, оленяча сеча, перемелені роги тварин і багато інших нетрадиційних інгредієнтів. За словами Мочіовські, до певного часу ці зілля допомагають, або роль грає ефект самонавіювання, однак це триватиме недовго.

За прогнозом експертки, путін проживе ще близько року. А замінять його двійником після того — питання відкрите, адже в нього їх аж 10.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, політичний експерт Олександр Антонюк вважає, що після смерті путіна війна в Україні може й не закінчитися.