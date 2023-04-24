У Єрусалимі новий теракт, злочинця вбито: відео та подробиці

Терориста вбив цивільний

У столиці Ізраїлю пролунав черговий теракт. Там невідомий направив свій автомобіль просто у натовп перехожих.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Так, 24 квітня у районі площі Давидка, що в Єрусалимі чоловік направив легковий автомобіль у натовп людей. За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей.

Серед постраждалих чоловік 70 років у тяжкому стані, жінка 30 років у стані середнього ступеня тяжкості, чоловік 50 років та двоє 25-річних чоловіків із легкими пораненнями.

Усіх постраждалих було госпіталізовано до Медичного центру Шааре Цедек та Медичного центру Університету Хадасса.

Пізніше терорист був ідентифікований як Хатем Неджіма, 39-річний житель Бейт-Сафафа у східному Єрусалимі.

"Він був одруженим батьком п’ятьох дітей, який був невідомий силам безпеки, але у нього в анамнезі було психічне захворювання", - йдеться у матеріалі.

Відомо, що зараз він уже мертвий. Злочинця було застрелено цивільною особою на місці подій.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який виступив на церемонії Дня пам’яті в Єрусалимі за кілька хвилин після скоєння теракту, сказав, що наїзд автомобіля "нагадає нам про те, що держава Ізраїль була придбана з великими стражданнями".

"Ці терористичні атаки відбуваються з розрахунком на те, що вони викорчують нас звідси, якби вони могли, вони б убили нас усіх", — заявив він.

Нагадаємо, що на початку квітня в Ізраїлі вже відбувався аналогічний теракт. Тоді чоловік направив свій автомобіль у натовп людей та вчинив стрілянину.