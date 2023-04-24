В Иерусалиме новый теракт, преступник убит: видео и подробности

Террориста убил гражданский

В столице Израиля прогремел очередной теракт. Там неизвестный направил свой автомобиль прямо в толпу прохожих.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Так, 24 апреля в районе площади Давидка, что в Иерусалиме мужчина направил легковой автомобиль в толпу людей. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек.

Среди пострадавших мужчина 70 лет в тяжелом состоянии, женщина 30 лет в состоянии средней степени тяжести, мужчина 50 лет и двое 25-летних мужчин с легкими ранениями.

Все пострадавшие были госпитализированы в Медицинский центр Шааре Цедек и Медицинский центр Университета Хадасса.

Позже террорист был идентифицирован как Хатем Неджима, 39-летний житель Бейт-Сафафа в восточном Иерусалиме.

"Он был женатым отцом пятерых детей, который был неизвестен силам безопасности, но у него в анамнезе было психическое заболевание", — говорится в материале.

Известно, что в настоящий момент он уже мертв. Преступника был застрелен гражданским лицом на месте событий.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступивший на церемонии Дня памяти в Иерусалиме через несколько минут после совершения теракта, сказал, что наезд автомобиля "напоминает нам о том, что государство Израиль было приобретено с большими страданиями".

"Эти террористические атаки совершаются с расчетом на то, что они выкорчуют нас отсюда, если бы они могли, они бы убили нас всех", — заявил он.

Напомним, что в начале апреля в Израиле уже происходил аналогичный теракт. Тогда мужчина направил свой автомобиль в толпу людей и устроил стрельбу.