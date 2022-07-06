Сенаторка з США втнула тверк в бікіні, щоб загітувати виборців: соцмережі вибухнули мемами
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Американська сенаторка обрала незвичний спосіб агітації та збурила соцмережі
Сенаторка США від Демократичної партії Тіара Мак записала відео свого танцю на пляжі і закликала голосувати за неї.
Восьмисекундне відео у ТікТок, де політик догори ногами танцює тверк стало вірусним і набрало більше 200 тисяч переглядів на її сторінці і ще понад 2 мільйони в Твіттері.
Мак, демократка від штату Род-Айленд завершує танець фразою: "Голосуйте за сенатора Мака".
Відео викликало бурхливе обговорення в соцмережах. Представники консерваторів почали використовувати це відео для критики сенаторки, відмічаючи, що така поведінка є неприпустимою для посадової особи.
Політик-республіканець Лаверн Спайсер назвав відео ганебним. Вона сказала: "Мак просто зганьбила себе та кожну темношкіру жінку, яка балотується на державні посади".
Багато хто з підписників політика відреагували схвально на таку агітацію.
"Ігноруйте ненависників. Ви справедливі та співчутливі. Я хотів би мати вас моїм сенатором; підбадьорювати вас із Коннектикуту", — написав один користувач TikTok.
Слід зазначити, що сенаторка виклала відео 4 липня, в день коли в Сполучених штатах відзначають одне з найбільших свят року — День Незалежності США.
Соцмережі ж вибухнули мема на цю тему
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