Сенатор из США выдала тверк в бикини, чтобы сагитировать избирателей: соцсети взорвались мемами

Американская сенатор избрала необычный способ агитации и взбудоражила соцсети

Сенатор США от Демократической партии Тиара Мак записала видео своего танца на пляже и призвала голосовать за нее.

Восьмисекундное видео в ТикТок, где политик вверх ногами танцует тверк стало вирусным и набрало более 200 тысяч просмотров на ее странице и еще более 2 миллионов в Твиттере.

Мак, демократ от штата Род-Айленд завершает танец фразой: "Голосуйте за сенатора Мака".

Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Представители консерваторов начали использовать это видео для критики сенатора, отмечая, что такое поведение недопустимо для должностного лица.

Политик-республиканец Лаверн Спайсер назвала видео позорным. Она сказала: "Мак просто обесчестила себя и каждую темнокожую женщину, которая баллотируется на государственные должности".

Многие подписчики политика отреагировали одобрительно на такую агитацию.

"Игнорируйте ненавистников. Вы справедливы и сочувственны. Я хотел бы иметь вас моим сенатором; подбадривать вас из Коннектикута", — написал один пользователь TikTok.

Следует отметить, что сенатор выложила видео 4 июля, в день когда в Соединенных Штатах отмечают один из самых больших праздников года — День Независимости США.

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