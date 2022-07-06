Сенатор из США выдала тверк в бикини, чтобы сагитировать избирателей: соцсети взорвались мемами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 855
Американская сенатор избрала необычный способ агитации и взбудоражила соцсети
Сенатор США от Демократической партии Тиара Мак записала видео своего танца на пляже и призвала голосовать за нее.
Восьмисекундное видео в ТикТок, где политик вверх ногами танцует тверк стало вирусным и набрало более 200 тысяч просмотров на ее странице и еще более 2 миллионов в Твиттере.
Мак, демократ от штата Род-Айленд завершает танец фразой: "Голосуйте за сенатора Мака".
Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Представители консерваторов начали использовать это видео для критики сенатора, отмечая, что такое поведение недопустимо для должностного лица.
Политик-республиканец Лаверн Спайсер назвала видео позорным. Она сказала: "Мак просто обесчестила себя и каждую темнокожую женщину, которая баллотируется на государственные должности".
Многие подписчики политика отреагировали одобрительно на такую агитацию.
"Игнорируйте ненавистников. Вы справедливы и сочувственны. Я хотел бы иметь вас моим сенатором; подбадривать вас из Коннектикута", — написал один пользователь TikTok.
Следует отметить, что сенатор выложила видео 4 июля, в день когда в Соединенных Штатах отмечают один из самых больших праздников года — День Независимости США.
Соцсети взорвались мема на эту тему:
Напомним, президент США упал с велосипеда на глазах у журналистов