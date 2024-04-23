Похоронило заживо: в Винницкой области во время ремонта канализации произошла трагедия (фото)

Еще один мужчина получил незначительные травмы

В Винницкой области в результате оползня погиб мужчина. Спасатели извлекли из-под завала тело погибшего.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что по предварительным данным, во время проведения работ по ремонту канализации в городе Могилев-Подольский произошел оползень.

В ГСЧС сообщили, что погибшему было 57 лет. Также отмечается, что другой, 44-летний мужчина, получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. Сейчас обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области полицейские остановили для проверки автомобиль, в котором находились двое мужчин. Они открыли огонь по правоохранителям. В результате погиб 20-летний полицейский. Его напарник получил ранение.

Сами злоумышленники называют причиной нападения на полицейского тот факт, что они перевозили боевые гранаты, а он обнаружил их. В СБУ проверяют причастность задержанных к деятельности диверсионно-разведывательных групп. 22 апреля суд направил подозреваемых Валерия и Виталия Василаку под стражу на два месяца без права внесения залога.