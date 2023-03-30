В’язні наживалися на українських військовополонених: виманювали гроші у їхніх родичів

Цинічну схему допомогла організувати їхня знайома

Шахраї знову наживаються на горі родин українських військових. В’язні вирішили скористатися полоненими українськими захисниками задля власного збагачення, як це робив зловмисник у Кривому Розі.

У Катеринівській виправній колонії на Рівненщині в’язні виманювали гроші у родичів українських військовополонених і зниклих безвісти. Незаконну діяльність організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини. Про це повідомляють на Facebook-сторінках УСБУ у Рівненській області та Катеринівської виправної колонії.

Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких – учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам "допомогу" у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. Організатором схеми був засуджений з Донецької області.

Вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тис. грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей. Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.

Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах у соцмережах, до яких приєднувались з фейкових акаунтів. Там вони знаходили інформацію про розшукуваних військових і заходили у приватну переписку з їхніми родичами. У ході розмов зловмисники тиснули на співрозмовників.

Як повідомили "Телеграфу" джерела у Службі безпеки, що оскільки тривають слідчі дії, то наразі до кінця невідома роль керівництва колонії у цій схемі. Але в спецслужбі анонсували, що справа матиме продовження. Тим часом у прокуратурі Рівненщини пояснили, що керівництво колонії особисто сприяло розслідуванню.

СБУ та поліція провели обшуки в колонії та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів. Правоохоронці вилучили:

- мобільні телефони і планшети;

- майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники обдзвонювали потерпілих;

- 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;

- чорнові записи з доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що цієї зими у Львові сталося зухвале пограбування українського військового. Захисника, який перебував на лікуванні після поранення та прогулювався містом, напоїли снодійним, забрали гроші, телефон і навіть одяг. Його залишили непритомним просто неба. Боєць вирішив знайти своїх кривдників і таки вийшов на слід одного з них. Поліція відкрила кримінальне провадження, однак злочинця досі не покарано.