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В’язні наживалися на українських військовополонених: виманювали гроші у їхніх родичів

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Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Шахраї на підлозі Новина оновлена 30 березня 2023, 15:13
Шахраї на підлозі. Фото СБУ

Цинічну схему допомогла організувати їхня знайома

Шахраї знову наживаються на горі родин українських військових. В’язні вирішили скористатися полоненими українськими захисниками задля власного збагачення, як це робив зловмисник у Кривому Розі.

У Катеринівській виправній колонії на Рівненщині в’язні виманювали гроші у родичів українських військовополонених і зниклих безвісти. Незаконну діяльність організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини. Про це повідомляють на Facebook-сторінках УСБУ у Рівненській області та Катеринівської виправної колонії.

Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких – учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам "допомогу" у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. Організатором схеми був засуджений з Донецької області.

Фото з Рівненської колонії під час затримання

Вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тис. грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей. Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.

Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах у соцмережах, до яких приєднувались з фейкових акаунтів. Там вони знаходили інформацію про розшукуваних військових і заходили у приватну переписку з їхніми родичами. У ході розмов зловмисники тиснули на співрозмовників.

Як повідомили "Телеграфу" джерела у Службі безпеки, що оскільки тривають слідчі дії, то наразі до кінця невідома роль керівництва колонії у цій схемі. Але в спецслужбі анонсували, що справа матиме продовження. Тим часом у прокуратурі Рівненщини пояснили, що керівництво колонії особисто сприяло розслідуванню.

Фото з Рівненської колонії під час затримання

СБУ та поліція провели обшуки в колонії та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів. Правоохоронці вилучили:

- мобільні телефони і планшети;

- майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники обдзвонювали потерпілих;

- 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;

- чорнові записи з доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що цієї зими у Львові сталося зухвале пограбування українського військового. Захисника, який перебував на лікуванні після поранення та прогулювався містом, напоїли снодійним, забрали гроші, телефон і навіть одяг. Його залишили непритомним просто неба. Боєць вирішив знайти своїх кривдників і таки вийшов на слід одного з них. Поліція відкрила кримінальне провадження, однак злочинця досі не покарано.

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#Рівненська область #Шахраї #Полонені #Шахрайські схеми #Зниклий безвісти