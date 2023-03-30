Зеки наживались на украинских военнопленных: выманивали деньги у их родственников

Циническую схему помогла организовать их знакомая

Мошенники снова наживаются на горе семей украинских военных. Узники решили воспользоваться пленными украинскими защитниками ради собственного обогащения, как это делал злоумышленник в Кривом Роге.

В Екатериновской исправительной колонии на Ровенщине заключенные выманивали деньги у родственников украинских военнопленных и пропавших без вести. Незаконную деятельность организовали трое заключенных местной исправительной колонии, отбывавшие наказание за тяжкие преступления. Об этом сообщают на Facebook-страницах УСБУ в Ровенской области и Екатериновской исправительной колонии.

Злоумышленники находили в интернете людей, которые разыскивают своих близких – участников боевых действий и представлялись им военнослужащими. Затем за деньги предлагали гражданам "помощь" в установлении места пребывания и состояния здоровья пропавших воинов или даже освобождения их из плена. Организатором схемы был осужденный из Донецкой области.

Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 100 тыс. грн. Сумма зависела от эмоционально-психологического состояния потерпевших и финансовых возможностей. Деньги просили переводить на банковские карты знакомой одного из заключенных. После получения средств, злоумышленники прекращали общение с потерпевшим и больше не выходили с ним на связь.

Установлено, что мошенники подыскивали своих жертв в тематических сообществах в соцсетях, к которым присоединялись из фейковых аккаунтов. Там они находили информацию о разыскиваемых военных и заходили в частную переписку с их родственниками. В ходе разговоров злоумышленники давили на собеседников.

Как сообщили "Телеграфу" источники в Службе безопасности, поскольку поскольку продолжаются следственные действия, то до конца неизвестна роль руководства колонии в этой схеме. Но в спецслужбе анонсировали, что дело будет иметь продолжение. Между тем, в прокуратуре Ровенщины объяснили, что руководство колонии лично способствовало расследованию.

СБУ и полиция провели обыски в колонии и по адресу проживания одного из заключенных. Правоохранители изъяли:

- мобильные телефоны и планшеты;

- почти 2 десятка сим-карт разных мобильных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты и из которых злоумышленники обзванивали потерпевших;

- 5 банковских карт, на которые поступали деньги от потерпевших;

- черновые записи с поличным.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается расследование по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, что этой зимой во Львове произошло дерзкое ограбление украинского военного. Защитника, находившегося на лечении после ранения и прогуливавшегося по городу, напоили снотворным, забрали деньги, телефон и даже одежду. Его оставили без сознания под открытым небом. Боец решил найти своих обидчиков и вышел на след одного из них. Полиция открыла уголовное производство, однако преступник до сих пор не наказан.