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Зеки наживались на украинских военнопленных: выманивали деньги у их родственников

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
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Мошенники на полу Новость обновлена 30 марта 2023, 15:13
Мошенники на полу. Фото СБУ

Циническую схему помогла организовать их знакомая

Мошенники снова наживаются на горе семей украинских военных. Узники решили воспользоваться пленными украинскими защитниками ради собственного обогащения, как это делал злоумышленник в Кривом Роге.

В Екатериновской исправительной колонии на Ровенщине заключенные выманивали деньги у родственников украинских военнопленных и пропавших без вести. Незаконную деятельность организовали трое заключенных местной исправительной колонии, отбывавшие наказание за тяжкие преступления. Об этом сообщают на Facebook-страницах УСБУ в Ровенской области и Екатериновской исправительной колонии.

Злоумышленники находили в интернете людей, которые разыскивают своих близких – участников боевых действий и представлялись им военнослужащими. Затем за деньги предлагали гражданам "помощь" в установлении места пребывания и состояния здоровья пропавших воинов или даже освобождения их из плена. Организатором схемы был осужденный из Донецкой области.

Фото из Ровенской колонии во время задержания

Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 100 тыс. грн. Сумма зависела от эмоционально-психологического состояния потерпевших и финансовых возможностей. Деньги просили переводить на банковские карты знакомой одного из заключенных. После получения средств, злоумышленники прекращали общение с потерпевшим и больше не выходили с ним на связь.

Установлено, что мошенники подыскивали своих жертв в тематических сообществах в соцсетях, к которым присоединялись из фейковых аккаунтов. Там они находили информацию о разыскиваемых военных и заходили в частную переписку с их родственниками. В ходе разговоров злоумышленники давили на собеседников.

Как сообщили "Телеграфу" источники в Службе безопасности, поскольку поскольку продолжаются следственные действия, то до конца неизвестна роль руководства колонии в этой схеме. Но в спецслужбе анонсировали, что дело будет иметь продолжение. Между тем, в прокуратуре Ровенщины объяснили, что руководство колонии лично способствовало расследованию.

Фото из Ровенской колонии во время задержания

СБУ и полиция провели обыски в колонии и по адресу проживания одного из заключенных. Правоохранители изъяли:

- мобильные телефоны и планшеты;

- почти 2 десятка сим-карт разных мобильных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты и из которых злоумышленники обзванивали потерпевших;

- 5 банковских карт, на которые поступали деньги от потерпевших;

- черновые записи с поличным.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается расследование по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, что этой зимой во Львове произошло дерзкое ограбление украинского военного. Защитника, находившегося на лечении после ранения и прогуливавшегося по городу, напоили снотворным, забрали деньги, телефон и даже одежду. Его оставили без сознания под открытым небом. Боец решил найти своих обидчиков и вышел на след одного из них. Полиция открыла уголовное производство, однако преступник до сих пор не наказан.

Теги:
#Ровенская область #Мошенники #Пленные #Мошеннические схемы #Пропавший без вести