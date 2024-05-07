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Сніданок, який підкорить ваше серце: рецепт панкейків зі шпинатом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Панкейки стануть чудовим варівантом сніданку (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 07 травня 2024, 16:21
Панкейки стануть чудовим варівантом сніданку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Такий сніданок зметуть за раз — зробіть домашнім ароматні панкейки зі шпинатом.

Панкейки зі шпинатом — це не просто смачний та оригінальний сніданок, але й корисна страва, яка зарядить вас енергією на весь день. Шпинат багатий на вітаміни та мікроелементи, а панкейки — це джерело вуглеводів, які дають вам сили та гарний настрій.

Класичні панкейки зі шпинатом:

Інгредієнти:

  • 150 г борошна
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. солі
  • 2 яйця
  • 250 мл молока
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • 100 г шпинату

Приготування:

  1. Шпинат помийте, обсушіть та подрібніть.
  2. У мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль.
  3. В іншій мисці збийте яйця з молоком та рослинною олією.
  4. Додайте шпинат до яєчно-молочної суміші та збийте до однорідності.
  5. Додайте яєчно-молочну суміш з шпинатом до сухої суміші та перемішайте до утворення тіста без грудок.
  6. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Змастіть сковороду олією.
  7. Вилийте на сковороду порції тіста, формуючи круглі панкейки.
  8. Обсмажте панкейки з обох сторін до золотистого кольору.
  9. Подавайте панкейки з вашими улюбленими начинками: сметаною, варенням, медом, фруктами або ягодами.

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