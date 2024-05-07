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Ситний варіант перекусу: рецепт пирога зі шпинатом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей пиріг не лише дуже смачний, але й просто готується (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей пиріг не лише дуже смачний, але й просто готується (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Здивуйте гостей смачним та ароматний пирогом зі шпинатом.

Пиріг зі шпинатом — це не просто смачна та ароматна випічка, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Шпинат багатий на залізо, кальцій, магній та інші корисні речовини, які роблять цей пиріг не лише ласим, але й корисним. Також, пропонуємо рецепт пирога без молока та масла.

Приготування цього пирога не займе у вас багато часу та сил. Про це пише rud.

Класичний пиріг зі шпинатом:

Інгредієнти:

  • Для тіста:
  • 200 г борошна
  • 100 г вершкового масла
  • 1 яйце
  • 1 щіпка солі
  • Для начинки:
  • 500 г шпинату
  • 2 цибулини
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • 3 яйця
  • 150 г тертого твердого сиру
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Приготуйте тісто: Борошно просійте через сито. Холодне вершкове масло наріжте кубиками, додайте до борошна та розітріть руками до крихти. Додайте яйце та сіль, замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.
  2. Приготуйте начинку: Шпинат помийте, обсушіть та подрібніть. Цибулю та часник дрібно наріжте. Обсмажте цибулю на вершковому маслі до м'якості, додайте часник та обсмажте ще 1 хвилину. Додайте шпинат, посоліть та поперчіть за смаком. Тушкуйте шпинат на повільному вогні протягом 5 хвилин, до випаровування рідини.
  3. Збийте яйця з тертим сиром.
  4. Розігрійте духовку до 180°C.
  5. Тісто розділіть на 2 частини. Більшу частину тіста розкачайте в пласт і викладіть у форму для випічки, формуючи бортики.
  6. Викладіть шпинатну начинку на тісто.
  7. Залийте шпинат яєчно-сирною сумішшю.
  8. З решти тіста зробіть решітку або просто розкачайте пласт і накрийте пиріг.
  9. Випікайте пиріг протягом 40-50 хвилин, до золотистого кольору.

Подаємо пиріг з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт яблучних оладок.

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