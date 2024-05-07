Ситний варіант перекусу: рецепт пирога зі шпинатом
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Здивуйте гостей смачним та ароматний пирогом зі шпинатом.
Пиріг зі шпинатом — це не просто смачна та ароматна випічка, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Шпинат багатий на залізо, кальцій, магній та інші корисні речовини, які роблять цей пиріг не лише ласим, але й корисним. Також, пропонуємо рецепт пирога без молока та масла.
Приготування цього пирога не займе у вас багато часу та сил. Про це пише rud.
Класичний пиріг зі шпинатом:
Інгредієнти:
- Для тіста:
- 200 г борошна
- 100 г вершкового масла
- 1 яйце
- 1 щіпка солі
- Для начинки:
- 500 г шпинату
- 2 цибулини
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. л. вершкового масла
- 3 яйця
- 150 г тертого твердого сиру
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Приготуйте тісто: Борошно просійте через сито. Холодне вершкове масло наріжте кубиками, додайте до борошна та розітріть руками до крихти. Додайте яйце та сіль, замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Приготуйте начинку: Шпинат помийте, обсушіть та подрібніть. Цибулю та часник дрібно наріжте. Обсмажте цибулю на вершковому маслі до м'якості, додайте часник та обсмажте ще 1 хвилину. Додайте шпинат, посоліть та поперчіть за смаком. Тушкуйте шпинат на повільному вогні протягом 5 хвилин, до випаровування рідини.
- Збийте яйця з тертим сиром.
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Тісто розділіть на 2 частини. Більшу частину тіста розкачайте в пласт і викладіть у форму для випічки, формуючи бортики.
- Викладіть шпинатну начинку на тісто.
- Залийте шпинат яєчно-сирною сумішшю.
- З решти тіста зробіть решітку або просто розкачайте пласт і накрийте пиріг.
- Випікайте пиріг протягом 40-50 хвилин, до золотистого кольору.
Подаємо пиріг з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт яблучних оладок.