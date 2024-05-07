Ситний варіант перекусу: рецепт пирога зі шпинатом

Здивуйте гостей смачним та ароматний пирогом зі шпинатом.

Пиріг зі шпинатом — це не просто смачна та ароматна випічка, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Шпинат багатий на залізо, кальцій, магній та інші корисні речовини, які роблять цей пиріг не лише ласим, але й корисним. Також, пропонуємо рецепт пирога без молока та масла.

Приготування цього пирога не займе у вас багато часу та сил. Про це пише rud.

Класичний пиріг зі шпинатом:

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г борошна

100 г вершкового масла

1 яйце

1 щіпка солі

Для начинки:

500 г шпинату

2 цибулини

2 зубчики часнику

2 ст. л. вершкового масла

3 яйця

150 г тертого твердого сиру

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Приготуйте тісто: Борошно просійте через сито. Холодне вершкове масло наріжте кубиками, додайте до борошна та розітріть руками до крихти. Додайте яйце та сіль, замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин. Приготуйте начинку: Шпинат помийте, обсушіть та подрібніть. Цибулю та часник дрібно наріжте. Обсмажте цибулю на вершковому маслі до м'якості, додайте часник та обсмажте ще 1 хвилину. Додайте шпинат, посоліть та поперчіть за смаком. Тушкуйте шпинат на повільному вогні протягом 5 хвилин, до випаровування рідини. Збийте яйця з тертим сиром. Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розділіть на 2 частини. Більшу частину тіста розкачайте в пласт і викладіть у форму для випічки, формуючи бортики. Викладіть шпинатну начинку на тісто. Залийте шпинат яєчно-сирною сумішшю. З решти тіста зробіть решітку або просто розкачайте пласт і накрийте пиріг. Випікайте пиріг протягом 40-50 хвилин, до золотистого кольору.

Подаємо пиріг з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт яблучних оладок.