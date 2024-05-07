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Сытный вариант перекуса: рецепт пирога со шпинатом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот пирог не только вкусен, но и просто готовится (изображение создано с помощью ИИ)
Этот пирог не только вкусен, но и просто готовится (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Удивите гостей вкусным и ароматным пирогом со шпинатом.

Пирог со шпинатом – это не просто вкусная и ароматная выпечка, но и источник витаминов и микроэлементов. Шпинат богат железом, кальцием, магнием и другими полезными веществами, которые делают этот пирог не только лакомым, но и полезным. Также предлагаем рецепт пирога без молока и масла.

Классический пирог со шпинатом:

Ингредиенты:

  • Для теста:
  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1 щепотка соли
  • Для начинки:
  • 500 г шпината
  • 2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 3 яйца
  • 150 г тертого сыра
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Приготовьте тесто: Муку просейте через сито. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками, добавьте в муку и разотрите руками до крошки. Добавить яйцо и соль, замесить тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
  2. Приготовьте начинку Шпинат помойте, обсушите и измельчите. Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту. Добавьте шпинат, посолите и поперчите по вкусу. Тушите шпинат на медленном огне в течение 5 минут, до испарения жидкости.
  3. Взбейте яйца с тертым сыром.
  4. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  5. Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте в пласт и выложите в форму для выпечки, формируя бортики.
  6. Выложите шпинатную начинку на тесто.
  7. Залейте шпинат яично-творожной смесью.
  8. Из остального теста сделайте решетку или просто раскатайте пласт и накройте пирог.
  9. Выпекайте пирог в течение 40-50 минут до золотистого цвета.

Подаем пирог с любимым напитком. Также, предлагаем рецепт яблочных оладий.

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