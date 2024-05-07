Сытный вариант перекуса: рецепт пирога со шпинатом

Удивите гостей вкусным и ароматным пирогом со шпинатом.

Пирог со шпинатом – это не просто вкусная и ароматная выпечка, но и источник витаминов и микроэлементов. Шпинат богат железом, кальцием, магнием и другими полезными веществами, которые делают этот пирог не только лакомым, но и полезным. Также предлагаем рецепт пирога без молока и масла.

Классический пирог со шпинатом:

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

1 яйцо

1 щепотка соли

Для начинки:

500 г шпината

2 луковицы

2 зубчика чеснока

2 ст. л. сливочного масла

3 яйца

150 г тертого сыра

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Приготовьте тесто: Муку просейте через сито. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками, добавьте в муку и разотрите руками до крошки. Добавить яйцо и соль, замесить тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Приготовьте начинку Шпинат помойте, обсушите и измельчите. Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту. Добавьте шпинат, посолите и поперчите по вкусу. Тушите шпинат на медленном огне в течение 5 минут, до испарения жидкости. Взбейте яйца с тертым сыром. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте в пласт и выложите в форму для выпечки, формируя бортики. Выложите шпинатную начинку на тесто. Залейте шпинат яично-творожной смесью. Из остального теста сделайте решетку или просто раскатайте пласт и накройте пирог. Выпекайте пирог в течение 40-50 минут до золотистого цвета.

Подаем пирог с любимым напитком. Также, предлагаем рецепт яблочных оладий.