Сытный вариант перекуса: рецепт пирога со шпинатом
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Удивите гостей вкусным и ароматным пирогом со шпинатом.
Пирог со шпинатом – это не просто вкусная и ароматная выпечка, но и источник витаминов и микроэлементов. Шпинат богат железом, кальцием, магнием и другими полезными веществами, которые делают этот пирог не только лакомым, но и полезным. Также предлагаем рецепт пирога без молока и масла.
Классический пирог со шпинатом:
Ингредиенты:
- Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1 щепотка соли
- Для начинки:
- 500 г шпината
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. сливочного масла
- 3 яйца
- 150 г тертого сыра
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте тесто: Муку просейте через сито. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками, добавьте в муку и разотрите руками до крошки. Добавить яйцо и соль, замесить тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Приготовьте начинку Шпинат помойте, обсушите и измельчите. Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте чеснок и обжарьте еще 1 минуту. Добавьте шпинат, посолите и поперчите по вкусу. Тушите шпинат на медленном огне в течение 5 минут, до испарения жидкости.
- Взбейте яйца с тертым сыром.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
- Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте в пласт и выложите в форму для выпечки, формируя бортики.
- Выложите шпинатную начинку на тесто.
- Залейте шпинат яично-творожной смесью.
- Из остального теста сделайте решетку или просто раскатайте пласт и накройте пирог.
- Выпекайте пирог в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
Подаем пирог с любимым напитком. Также, предлагаем рецепт яблочных оладий.