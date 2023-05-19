Про Україну, школу і вчителів: найкращі пісні, які можна виконати на останньому дзвонику (тексти і відео)

"Телеграф" підібрав чудові пісні українською мовою для свята останнього дзвоника

Ось-ось українські школярі зустрінуть свято останнього дзвоника, після чого вирушать на літні канікули. Під час повномасштабної війни навчальні заклади влаштовують заходи з урахуванням умов безпеки, але так чи інакше школи намагаються дотримуватися традицій.

Останній дзвоник – свято, яке більшість школярів люблять і чекають. В цей день різні класи виконують вірші та пісні, присвячені школі, вчителям і рідній країні. Особлива увага до випускників, адже їхнє шкільне життя дійсно добігає кінця.

Напередодні останніх дзвоників "Телеграф" публікує найкращі пісні, які доречні для виконання на цьому шкільному святі. Головні теми текстів пісень на останній дзвоник – школа, вчителі та Україна.

Пісні на останній дзвоник українською мовою

Пісня про вчительку

Сонечко встає і шумить трава. Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти. Вчителько моя, зоре світова, Звідки виглядати, де тебе знайти? На столі лежать зошити малі, Дітвора щебече золота, золота. І летять – летять в небі журавлі, Дзвоник ніби кличе в молоді літа. Скільки підросло й полетіло нас На шляхи землі в ясну блакить, у блакить. А для тебе знов та доріжка в клас, Під вікном у школі явір той знов шумить. Двох синів твоїх узяли фронти, Воювали, не лічили ран, тяжких ран. В партизанську ніч посивіла ти, Як в морози сиві непожатий лан. Знов щебече юнь і шумить трава, Пізнаю тебе я при вогні в наші дні. Вчителько моя, зоре світова, На Вкраїні милій, в рідній стороні.

Останній дзвоник

Сміх крізь сльози А може сльози крізь сміх Згадайте нас всіх Милих малих таких Ніби знов біжимо на урок Але за кроком крок - останній танок Шовкова стрічка — випускний Кожен дзвін — як рік Дзвонів і раптом зник Там десь там десь там дзвенів І раптом зник Там десь там десь там дзвенів Останній дзвоник Шли одним шляхом У кожного тепер своя стежина Пам'ять на все життя В альбомі вчительки світлина Кожен дзвін як відлік років Чим доросліше стаєм Більш розумієм батьків Прощання в руках з атестатом Сльози твої на моїх щоках тато Там десь там десь там дзвенів І раптом зник Там десь там десь там дзвенів Останній дзвоник

Випускний

В спортзалі тихо — не бігають діти, На стінах шарики і на столах квіти, І не насварять за помаду вчителі, Сьогодні можна, сьогодні — випускний! Останній раз одягнеш форму і поплачеш, Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч, Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком І перший раз до ранку не повернешся до дому… Ти по дорослому сьогодні виглядаєш, Закінчив школу, але дечого не знаєш. Вдивись уважно в обличчя цих людей, Бо будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз одягнеш форму і поплачеш, Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч, Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком І перший раз до ранку не повернешся до дому… Останній раз… Останній вальс… Ранкове сонце не спішиться підійматись, Комусь вставати, а комусь лягати спати, А ти гуляєш з друзями по місту, Прийшов твій час прощатися з дитинством. Останній раз одягнеш форму і поплачеш, Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч, Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком І перший раз до ранку не повернешся до дому… Останній раз… Останній вальс…

Дякую тобі, рідна школо

Тисячу думок На один урок, Тисячу книжок, Скоро вже дзвінок. Ми разом весь час, Друзі, рідний клас, Знає кожен з нас – Це найкращий час. У цікавий світ Кличе нас зоря навчання… Приспів: Дякую тобі, рідна школо! Ти мій другий дім, ти – друзів коло. Крила – це знання, літати будем, Своїх вчителів не забудем. Відкривали ми Будучи дітьми Загадковий світ І думок політ. Швидко плине час, Зошити й книжки, Нині свято в нас – Ми випускники! Школо, почекай, Хочу бути тут назавжди…

Випускник

Повільно з обличчя впала сльоза, А кажуть пацани не плачуть, І скільки би не заперечував ти, Життя по-інакшому бачить. У житті важливий, блін, кожен момент, Важливо кожен день прожити. Та чомусь всі 11 літ Я уже звик спішити. Сльози на щоках, Навіть в хлопців та дівчат, Атестат у всіх в руках, В сторінках наше життя. Нам би повторити та годинник зупинити, Але ж я не чарівник, В мене стрічка випускник. Повтор З пацанами вийшли покурити, просто щоб обговорити, хто як далі буде жити Хтось відразу на роботу, Хтось у армію служити, Ну, а там як піде… Однокласниця танцює з однокласником, Я вірю, вони одружаться, як в класиці, Я вірю, в цьому світі кожен місце своє знайде. Я нічого не збагну І свідомість наче в комі, Все, що лишиться від нас, Фотографії в альбомі, Переглядати будемо не раз. Ось уже і час, щоб зустріти світанок, Ми йдемо назустріч ледь п'яні. Час, щоб згадати 11 років, І обговорити на майбутнє плани. Жодного відпускати не хочемо, Знаємо, що біль лиш підсилиться, Зустрічатись частіше обіцянки дамо, Але так і ніколи не зустрінемось.

Останній дзвоник

Дзвоник золотий усіх скликає На літо заснув порожній клас Дзвоник золотий іще не знає Що йому дзвеніть останній раз Приспів: Дзілінь, дзілінь, дзілінь, дзілінь Останній дзвоник кличе Дзілінь, дзілінь, дзілінь, дзілінь Веселі всі обличчя Дзілінь, дзілшь, дзілінь, дзілінь Нам сонечко засяє Дзілінь, дзілінь, дзілінь, дзілінь Канікули чекають Хмари голубі у небі тануть Зоряні дощі в долоні б'ють Вже випускники дорослі стали На урок останній раз ідуть Школа, не сумуй, я повернуся Крапельку за літо підросту На порозі щиро посміхнуся І до класу радісно зайду

Пісня випускників

Ще не віриться нам, що ми На порозі дитинства стали, А ще вчора були дітьми Й каруселі на нас чекали. А сьогодні останній раз Продзвенів золотий дзвіночок, Ми заходимо тихо в клас І ховаємо мокрі очі… Приспів: Відлітають, Відлітають в небо журавлі, Нас в дорогу проводжає Школа на зорі… Прощавай, дитинство миле, Дзвоник золотий, Рідна школа, галаслива, За усе прости… Вже не віриться, двір шкільний Більше дзвоником не зустріне І країна дитячих мрій Свої двері нам не відкриє. І сьогодні останній раз Продзвенів золотий дзвіночок, Ми заходимо тихо в клас І ховаємо мокрі очі…

Вчителю

Мій добрий вчителю, Душа твоя криниця, Скажи мені, чому Тобі вночі не спиться? І посивіли скроні Й сумні твої вуста, І відлітають вдаль Твої літа!.. Приспів: Спасибі, вчителю, Мій давній оберіг, За те, що я Вертаюсь на поріг, За те, що ти навчив З добром на світі жить І за дитинства Неповторну мить! Пробач, учителю, Соколе сизокрилий, За те, що часом ми Тебе не розуміли, За те, що білі скроні Й сумні твої вуста І відлетіли вдаль Твої літа!.. Приспів. Мій вчителю, вклоняюся тобі За твої добрі очі, За твоє велике серце, За те все добро, Що ти посіяв в наших душах!

Нагадаємо, у різних містах країни встановлено певні дати святкування останнього дзвоника та випускних. У Києві, наприклад, урочисті лінійки відбудуться 16 червня 2023 року. Деяким містам доведеться проводити свято онлайн.

Також повідомлялося, що Міністерство освіти та науки рекомендувало документи про освіту вручати українським школярам у 2023 році не пізніше 21-23 червня. Втім, рішення щодо дати останнього дзвоника чиновники лишають на розсуд місцевих адміністрацій.