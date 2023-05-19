Об Украине, школе и учителях: лучшие песни, которые можно исполнить на последнем звонке (тексты и видео)

В спортзалі тихо — не бігають діти,

На стінах шарики і на столах квіти,

І не насварять за помаду вчителі,

Сьогодні можна, сьогодні — випускний!

Останній раз одягнеш форму і поплачеш,

Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,

Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком

І перший раз до ранку не повернешся до дому…

Ти по дорослому сьогодні виглядаєш,

Закінчив школу, але дечого не знаєш.

Вдивись уважно в обличчя цих людей,

Бо будеш бачити багато з них в цей день.

Останній раз одягнеш форму і поплачеш,

Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,

Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком

І перший раз до ранку не повернешся до дому…

Останній раз…

Останній вальс…

Ранкове сонце не спішиться підійматись,

Комусь вставати, а комусь лягати спати,

А ти гуляєш з друзями по місту,

Прийшов твій час прощатися з дитинством.

Останній раз одягнеш форму і поплачеш,

Останній вальс танцює зі сльозами строгий завуч,

Тільки раз в каптьорці ти покуриш з фізруком

І перший раз до ранку не повернешся до дому…

Останній раз…

Останній вальс…