Филимонів день 27 грудня: що не можна робити сьогодні
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Наші предки вірили, що якщо дотримуватися цих правил, удача та благополуччя не відвернутися від них
Сьогодні за народним календарем — Филимонів день. Наші предки вважали, що саме цього дня бруд притягує неприємності. Тому активно наводили порядок у власному домі. А ще — одягали чистий одяг і взуття, щоб не відлякати удачу й достаток.
Однак є цього дня і низка заборон. Що не можна робити 27 грудня, розповідає Ukr.Media.
Заборони на Филимонів день
- Сьогодні не варто починати нові справи і купувати нові речі — вважається, що ніякої користі вони не принесуть.
- Краще не вживати алкоголю. Раніше люди були переконані, що п'яна людина більш вразлива для нечисті, яка може заволодіти її розумом.
- Також вважається, що цього дня краще не їхати далеко від дому, бо неприємності так і сипатимуться на голову мандрівнику. Проте, якщо перенести поїздку неможливо, то перед дорогою варто "задобрити долю" якоюсь доброю безкорисливою справою. Наприклад, погодувати бездомну тварину чи дати трохи грошей тому, хто просить.
- Лягати спати, не помившись, сьогодні не можна. Нечупару всю ніч мучитимуть кошмари і відпочити як слід людині точно не вдасться.
Народні прикмети про погоду 27 грудня
- Наші предки казали: якщо погода кілька разів змінюється протягом дня — чекайте на потепління.
- А хмари, що пливуть небом проти вітру, віщують снігопад.
- Якщо гуси сьогодні підтискають лапи, а ворони розкаркалися — наближаються зимові морози.
Тлумачення снів, що наснилися проти 27 грудня
Загалом сновидіння у цю ніч вважаються дуже сприятливими. Гарний сон може невдовзі втілитися в життя. Особливо, якщо він пов'язаний із рухом — дорогою чи подорожжю.
Якщо сниться щось тяжке і похмуре, то такий сон варто сприймати як попередження. Найчастіше це говорить про погіршення стану здоров’я і слід цим питанням якомога швидше зайнятись.
Нічні кошмари можуть свідчити і про ваш енергетичний стан: можливо, настав час поповнити запаси життєвих сил.
Раніше ми розповідали, в якому випадку не можна загадувати бажання між двома людьми з однаковим іменем. Є випадки, коли все може піти не за планом і ваше бажання не лише не збудеться, а й отримає всі шанси заподіяти шкоди.