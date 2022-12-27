Филимонов день 27 декабря: что нельзя делать сегодня

Наши предки верили, что если придерживаться этих правил, удача и благополучие не отвернется от них

Сегодня по народному календарю – Филимонов день. Наши предки считали, что именно в этот день грязь притягивает неприятности. Поэтому активно наводили порядок в собственном доме. А еще одевали чистую одежду и обувь, чтобы не отпугнуть удачу и достаток.

Однако есть в этот день и ряд запретов. Что нельзя делать 27 декабря, рассказывает Ukr.Media.

Запреты на Филимонов день

Сегодня не стоит начинать новые дела и покупать новые вещи – считается, что никакой пользы они не принесут. Лучше не употреблять алкоголь. Раньше люди были убеждены, что пьяный человек более уязвим для нечисти, которая может завладеть его разумом. Также считается, что в этот день лучше не ехать вдали от дома, потому что неприятности так и будут сыпаться на голову путешественнику. Однако, если перенести поездку невозможно, то перед дорогой стоит "задобрить судьбу" каким-нибудь добрым бескорыстным делом. Например, покормить бездомное животное или дать немного денег просящему. Ложиться спать, не умывшись, сегодня нельзя. Неряху всю ночь будут мучить кошмары и отдохнуть как следует человеку точно не удастся.

Народные приметы о погоде 27 декабря

Наши предки говорили: если погода несколько раз меняется в течение дня, ждите потепления.

А облака, плывущие по небу против ветра, предвещают снегопад.

Если гуси сегодня поджимают лапы, а вороны раскаркались – приближаются зимние морозы.

Толкование снов, приснившихся против 27 декабря

В общем, сновидения в эту ночь считаются очень благоприятными. Хороший сон может вскоре воплотиться в жизнь. Особенно, если он связан с движением — дорогой или путешествием.

Если снится что-то тяжелое и угрюмое, то такой сон следует воспринимать как предупреждение. Чаще всего это говорит об ухудшении состояния здоровья и следует этим вопросом как можно быстрее заняться.

Ночные кошмары могут свидетельствовать и о вашем энергетическом состоянии: возможно, пора пополнить запасы жизненных сил.

Раньше мы рассказывали, в каком случае нельзя загадывать желания между двумя людьми с одинаковым именем. Есть случаи, когда все может пойти не по плану и ваше желание не только не сбудется, но и получит все шансы причинить вред.