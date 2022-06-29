Де категорично не можна зберігати гроші, щоб не збідніти

Ці дії заважають вам розбагатіти

Існує безліч способів залучити гроші та удачу у наше життя, стверджують езотерики. Наприклад, вирощування товстянки здатне залучити в будинок грошову енергію. Водночас деякі наші звички, які ми регулярно повторюємо, набір від здатні відлякати фінанси від нас.

Що не можна робити, щоб не відлякати гроші

Борги краще віддавати вранці. У понеділок також не рекомендується позичати гроші, щоб весь тиждень не бути у боргу, краще це зробити в інший день.

Також не слід позичати гроші через поріг.

Підмітати в будинку потрібно лише одним віником.

Погана прикмета — сідати на стіл.

Не зустрічайте гостей, стоячи на порозі

Не варто ставити сумку із гаманцем на землю.

Класти гроші на стіл теж є поганою прикметою, яка веде до втрати грошей.

Краще не виносити сміття з хати, якщо надворі погана погода.

Якщо за вікном темно, погана прикмета перераховувати гроші і підмітати.

Віддаючи гроші касиру краще класти їх на касу, а ось забирати здачу краще з рук касира чи продавця.

Зберігання ножів лезом нагору прирікає власників на те, що дрібні гроші будуть основним грошовим доходом у будинку.

Раніше "Телеграф" писав про речі, здатні викликати нещастя. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.