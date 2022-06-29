Где категорически нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть
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Эти действия мешают вам разбогатеть
Существует множество способов привлечь деньги и удачу в нашу жизнь, утверждают эзотерики. К примеру, выращивание толстянки способно завлечь в дом денежную энергию. В то же время некоторые наши привычки, которые мы регулярно повторяем, наборот способны отпугнуть финансы от нас.
Что нельзя делать, чтобы не отпугнуть деньги
- Долги лучше отдавать по утрам. В понедельник также не рекомендуется занимать деньги, чтобы всю неделю не быть в долгу, лучше это сделать в другой день.
- Также не следует давать взаймы деньги через порог.
- Подметать в доме нужно только одним веником.
- Плохая примета — садиться на стол.
- Не встречайте гостей, стоя на пороге
- Не стоит ставить сумку с кошельком на землю.
- Класть деньги на стол тоже является плохой приметой, ведущей к уходу денег.
- Лучше не выносить сор из избы, если на улице плохая погода.
- Если за окном темно, плохая примета — пересчитывать деньги и подметать.
- Отдавая деньги кассиру лучше класть их на кассу, а вот забирать сдачу лучше из рук кассира или продавца.
- Хранение ножей лезвием вверх обрекает владельцев на то, что мелочь будет основным денежным доходом в доме.
Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных навлекать несчастье. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.