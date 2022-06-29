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Где категорически нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Как не перестать отпугивать деньги Новость обновлена 14 октября 2022, 09:32
Как не перестать отпугивать деньги

Эти действия мешают вам разбогатеть

Существует множество способов привлечь деньги и удачу в нашу жизнь, утверждают эзотерики. К примеру, выращивание толстянки способно завлечь в дом денежную энергию. В то же время некоторые наши привычки, которые мы регулярно повторяем, наборот способны отпугнуть финансы от нас.

Что нельзя делать, чтобы не отпугнуть деньги

  • Долги лучше отдавать по утрам. В понедельник также не рекомендуется занимать деньги, чтобы всю неделю не быть в долгу, лучше это сделать в другой день.
  • Также не следует давать взаймы деньги через порог.
  • Подметать в доме нужно только одним веником.
  • Плохая примета — садиться на стол.
  • Не встречайте гостей, стоя на пороге
  • Не стоит ставить сумку с кошельком на землю.
  • Класть деньги на стол тоже является плохой приметой, ведущей к уходу денег.
  • Лучше не выносить сор из избы, если на улице плохая погода.
  • Если за окном темно, плохая примета — пересчитывать деньги и подметать.
  • Отдавая деньги кассиру лучше класть их на кассу, а вот забирать сдачу лучше из рук кассира или продавца.
  • Хранение ножей лезвием вверх обрекает владельцев на то, что мелочь будет основным денежным доходом в доме.

Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных навлекать несчастье. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.

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#Деньги #Приметы