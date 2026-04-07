"Відбірна дичина": в Україні суддя протягнув непритомного футболіста по газону, тримаючи його за рот (відео)

У мережі закликали провести для професійних футболістів тренінги з надання першої домомедичної допомоги

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розкритикував те, як надають першу допомогу футболістам у нижчих дивізіонах країни. Інциденти сталися у Першій лізі.

Що потрібно знати

У Першій лізі футболісти знепритомніли після зіткнень

Бабелюк розкритикував домедичну допомогу, надану гравцям

Спортивний лікар звернувся до УАФ через цю ситуацію

Бабелюк на своєму telegram-каналі звернув увагу на моменти у матчах "Інгулець" — ЮКСА (0:2) та "Вікторія" — "Нива" (1:0). За його словами, медичний комітет Української асоціації футболу (УАФ) має ініціювати освітні програми чи серію тренінгів для клубів Прем’єр-ліги та Першої/Другої ліг, щоб просто розповісти людям базу про першу допомогу.

У матчі "Інгулець" — "ЮКСА" постраждав нападник гостей Венделл. Футболіст знепритомнів після того, як врізався головами із суперником.

Рівень кіпішу, звичайно, складно осягнути. Потерпілого смикають, щипають і найголовніше — звичайно ж, лізуть у рот ловити язик. Коли втручаються лікарі, на жаль, краще не стає. Я не знаю скільки століть ще має пройти, щоб лікарі перестали пхати нашатир непритомним гравцям. Дмитро Бабелюк

У грі "Вікторія" — "Нива" постраждав захисник гостей Олександр Герега. Він знепритомнів у боротьбі за м’яч, після чого рефері почав надавати йому "медичну допомогу". Бабелюк назвав дії судді "добірною дуркою".

Гравець непритомний, суддя реагує (похвально) і лізе ловити язик в роті потерпілого (тривожно). Те, як Герегу валяли по газону непритомним – це треш і порушення всіх норм безпеки. Якби він мав травму шиї від удару коліном, то після таких тріпань він міг би залишитися інвалідом до кінця життя. Дмитро Бабелюк

Раніше зірковий футболіст "Динамо" потрапив у скандал через провокаційне фото. Знімок із салону авто викликав суперечки у мережі.