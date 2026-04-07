"Відбірна дичина": в Україні суддя протягнув непритомного футболіста по газону, тримаючи його за рот (відео)
У мережі закликали провести для професійних футболістів тренінги з надання першої домомедичної допомоги
Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розкритикував те, як надають першу допомогу футболістам у нижчих дивізіонах країни. Інциденти сталися у Першій лізі.
Що потрібно знати
- У Першій лізі футболісти знепритомніли після зіткнень
- Бабелюк розкритикував домедичну допомогу, надану гравцям
- Спортивний лікар звернувся до УАФ через цю ситуацію
Бабелюк на своєму telegram-каналі звернув увагу на моменти у матчах "Інгулець" — ЮКСА (0:2) та "Вікторія" — "Нива" (1:0). За його словами, медичний комітет Української асоціації футболу (УАФ) має ініціювати освітні програми чи серію тренінгів для клубів Прем’єр-ліги та Першої/Другої ліг, щоб просто розповісти людям базу про першу допомогу.
У матчі "Інгулець" — "ЮКСА" постраждав нападник гостей Венделл. Футболіст знепритомнів після того, як врізався головами із суперником.
Рівень кіпішу, звичайно, складно осягнути. Потерпілого смикають, щипають і найголовніше — звичайно ж, лізуть у рот ловити язик.
Коли втручаються лікарі, на жаль, краще не стає. Я не знаю скільки століть ще має пройти, щоб лікарі перестали пхати нашатир непритомним гравцям.
У грі "Вікторія" — "Нива" постраждав захисник гостей Олександр Герега. Він знепритомнів у боротьбі за м’яч, після чого рефері почав надавати йому "медичну допомогу". Бабелюк назвав дії судді "добірною дуркою".
Гравець непритомний, суддя реагує (похвально) і лізе ловити язик в роті потерпілого (тривожно).
Те, як Герегу валяли по газону непритомним – це треш і порушення всіх норм безпеки. Якби він мав травму шиї від удару коліном, то після таких тріпань він міг би залишитися інвалідом до кінця життя.
