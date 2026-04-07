"Отборная дичь": в Украине судья протащил футболиста без сознания по газону, держа его за рот (видео)

В сети призвали провести для профессиональных футболистов тренинги по оказанию первой домедицинской помощи

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк раскритиковал то, как оказывают первую помощь футболистам в низших дивизионах страны. Инциденты произошли в Первой лиге.

Что нужно знать

В Первой лиге футболисты потеряли сознания после столкновений

Бабелюк раскритиковал домедицинскую помощь, оказанную игрокам

Спортивный врач обратился к УАФ из-за данной ситуации

Бабелюк на своем telegram-канале обратил внимание на моменты в матчах "Ингулец" — ЮКСА (0:2) и "Виктория" — "Нива" (1:0). По его словам, медицинский комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) должен инициировать образовательные программы или серию тренингов для клубов Премьер лиги и Первой/Второй лиг, чтобы просто рассказать людям базу о первой помощи.

В матче "Ингулец" — "ЮКСА" пострадал нападающий гостей Венделл. Футболист потерял сознание после того, как врезался головами с соперником.

Уровень кипиша, конечно, сложно постичь. Пострадавшего дергают, щипают и самое главное – конечно же, лезут в рот ловить язык. Когда прибегают врачи, к сожалению, лучше не становится. Я не знаю сколько веков еще должно пройти, чтобы врачи перестали совать нашатырь игрокам без сознания. Дмитрий Бабелюк

В игре "Виктория" — "Нива" пострадал защитник гостей Александр Герега. Он потерял сознание в борьбе за мяч, после чего рефери начал оказывать ему "медицинскую помощь". Бабелюк назвал действия судьи "отборной дуркой".

Игрок теряет сознание, судья реагирует (похвально) и лезет ловить язык во рту потерпевшего (тревожно). То, как Герегу валяли по газону без сознания – это треш и нарушение всех норм безопасности. Если бы у него была травма шеи от удара коленом, то после таких трепаний он мог бы остаться инвалидом до конца жизни. Дмитрий Бабелюк

