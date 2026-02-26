Повіз не в Буковель, а на Мальдіви: як зараз живе скандальна експрикордонниця Плантовська (фото)
Блогерка поділилася кадрами лакшері-відпочинку з нареченим
Іванна Плантовська — скандально відома експрикордонниця, яка прославилася на всю Україну своїм лакшері-відпочинком під час війни. Після скандалу дівчину звільнили із посади прес-офіцера Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Вона виїхала з України та продовжила своє розкішне життя за кордоном.
Після звільнення Іванна почала активно розвивати свій блог в Instagram. Дівчина публікує пости про фітнес та самовдосконалення, а також проводить марафони "трансформації тіла та душі". А нещодавно вона похвалилася розкішним відпочинком на Мальдівах разом із нареченим.
Судячи з кадрів у блозі, на островах експрикордонниця побувала в середині лютого і не втрачала нагоди наробити гарних фото у відвертих вбраннях та бікіні. На деяких кадрах можна побачити її нареченого, обличчя якого вона приховує від публіки.
Чоловік зробив пропозицію Плантовській влітку 2025 року, про що вона також поспішила розповісти у своєму блозі. Нареченого Іванка називає своїм масіком і розповідає, як сильно його любить.
На останньому фото, опублікованому кілька днів тому, засмагла і відпочила блогерка позує вже у Варшаві, де живе після виїзду з України. На ньому вона постала у світлому костюмі та з зібраним волоссям.
