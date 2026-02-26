Повез не в Буковель, а на Мальдивы: как сейчас живет скандальная экс-пограничница Плантовская (фото)

Блогерша поделилась кадрами лакшери-отдыха с женихом

Иванна Плантовская — скандально известная экс-пограничница, которая прославилась на всю Украину своим лакшери-отдыхом во время войны. После скандала девушку уволили с должности пресс-офицера Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Она выехала из Украины и продолжила свою роскошную жизнь за границей.

Иванна Плантовская похвасталась роскошным отдыхом. Фото: https://www.instagram.com/ivanka.plantovska/

После увольнения Иванна начала активно развивать свой блог в Instagram. Девушка публикует посты о фитнесе и самосовершенствовании, а также проводит марафоны "трансформации тела и души". А недавно она похвасталась роскошным отдыхом на Мальдивах вместе с женихом.

Судя по кадрам в блоге, на островах экс-пограничница побывала в середине февраля и не упускала возможности наделать красивых фото в откровенных нарядах и бикини. На некоторых кадрах можно заметить и ее жениха, лицо которого она скрывает от публики.

Иванна Плантовская на Мальдивах с женихом. Фото: https://www.instagram.com/ivanka.plantovska/

Мужчина сделал предложение Плантовской летом 2025 года, о чем она также поспешила рассказать в своем блоге. Жениха Иванка называет своим масиком и говорит, как сильно его любит.

На последнем фото, опубликованном несколько дней назад, загоревшая и отдохнувшая блогерша позирует уже в Варшаве, где живет после выезда из Украины. На нем она предстала в светлом костюме и с собранными волосами.

Иванна Плантовская. Фото: https://www.instagram.com/ivanka.plantovska/

