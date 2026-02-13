Співала гімн України у білизні і зізналася про "зраду": як виглядає колишня дружина екскапітана "Динамо" Морозюка

У пари є двоє спільних дітей

Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк офіційно розлучився із дружиною Іриною у лютому 2024 року. Але, судячи з усього пара відновила стосунки й знову готується піти під вінець.

Що відомо:

Микола Морозюк зійшовся із колишньою дружиною Іриною Морозюк, яка народила йому двох дітей

Ірина Морозюк любить відверті образи та відзначилася низкою скандалів

Що відомо про колишню дружину екскапітана "Динамо" Ірину Морозюк

Колишній півзахисник та екскапітан київського "Динамо" Микола Морозюк давно перебуває у стосунках з Іриною. Їхня любовна історія розпочалася ще 2012 року у Варшаві.

Микола Морозюк двічі розлучався з Іриною

Футболіст одразу звернув увагу на ефектну дівчину, проте добитися взаємності йому було непросто.

Я тоді подумала, що не його рівня. Я симпатична та все. Але вийшло зовсім інакше. Він довго завойовував моє серце... Він дуже боявся мене злякати. Дуже обережно поводився… Коля був тією людиною, якій я довіряла Ірина Морозюк

На той момент в Ірини був інший чоловік, а у Миколи дружина, яка чекала на дитину. При цьому Ірина стверджувала, що про його родину тоді не знала.

Як виглядає Ірина Морозюк

Влітку того ж року дівчина переїхала до Донецька, де їхній роман отримав продовження. Морозюк забезпечував її, винайняв квартиру, і згодом пара узаконила стосунки. 2014 року Ірина почала активно вести Instagram і поступово розвивала кар’єру блогера. Вже за рік у подружжя народився син Ілля.

Микола Морозюк із дружиною та сином

Через вісім років стосунків, у 2020 році, Ірина повідомила про розлучення з Миколою. За її словами, вони вирішили взяти паузу ще в жовтні 2021 року, але згодом знову зійшлися і незабаром у них народилася дочка Марія.

Ірина Морозюк народила двох дітей

Остаточне розлучення пара оформила у лютому 2024 року. А влітку 2025 року в підкасті Дениса Бойка на YouTube Микола Морозюк зізнався, що вони з Іриною зробили певні висновки й знову разом:

Офіційно ми зараз розлученні. Ми розлучалися двічі, але ми робимо висновки й зараз ми разом. Тільки час покаже, як буде далі. Я щасливий, вона щаслива, діти щасливі, і це для мене найголовніше. Микола Морозюк

Зазначимо, що Ірина Морозюк відома своєю провокаційною поведінкою та відвертими публікаціями. У 2020 році широке обговорення викликало відео, на якому вона виконала гімн України у синій футболці та жовтій спідній білизні. Задум виглядав як патріотичний жест, проте блогерка отримала хвилю засудження в мережі.

Ірина Морозюк оскандалилася через гімн України

У Instagram-stories Ірина регулярно провокує аудиторію та не уникає резонансних тем. У 2024 році дівчина іронічно відповіла підписникам на питання про нібито зради чоловіка, згадавши позашлюбну дитину та зв’язки з іншими колишніми гравцями "Динамо", зокрема Артемом Мілевським та Олександром Алієвим. Очевидно, що це був сарказм у її фірмовій манері спілкування.

З Алієвим. Як ви мене викрили? Він і став причиною мого розлучення з Колею. Бо Коля дізнався про мої зради з Алієвим і покинув мене. Ось. А потім мене й Алієв покинув, бо знайшов молодшу? І у нас позашлюбна дочка є з ним Ірина Морозюк

Микола Морозюк та Ірина знову разом

Не менше обговорень викликала і її відповідь на питання про доходи. На пряме запитання підписника, звідки вона бере гроші на життя, Ірина коротко написала: "Ескорт". Багато хто сприйняв це як черговий провокаційний жарт.

Ірина Морозюк пожартувала про ескорт

Відомо, що Ірина цікавиться психологією і навіть веде свою сторінку в Instagram, присвячену цій галузі. Втім, її основний акаунт зараз закритий.

"Телеграф" писав раніше, що Ганна Реброва, дружина головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва, чекає на дитину. Жінка зробила фотосесію, оголивши животик.