Співала гімн України у білизні і зізналася про "зраду": як виглядає колишня дружина екскапітана "Динамо" Морозюка
У пари є двоє спільних дітей
Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк офіційно розлучився із дружиною Іриною у лютому 2024 року. Але, судячи з усього пара відновила стосунки й знову готується піти під вінець.
Що відомо:
- Микола Морозюк зійшовся із колишньою дружиною Іриною Морозюк, яка народила йому двох дітей
- Ірина Морозюк любить відверті образи та відзначилася низкою скандалів
Що відомо про колишню дружину екскапітана "Динамо" Ірину Морозюк
Колишній півзахисник та екскапітан київського "Динамо" Микола Морозюк давно перебуває у стосунках з Іриною. Їхня любовна історія розпочалася ще 2012 року у Варшаві.
Футболіст одразу звернув увагу на ефектну дівчину, проте добитися взаємності йому було непросто.
Я тоді подумала, що не його рівня. Я симпатична та все. Але вийшло зовсім інакше. Він довго завойовував моє серце... Він дуже боявся мене злякати. Дуже обережно поводився… Коля був тією людиною, якій я довіряла
На той момент в Ірини був інший чоловік, а у Миколи дружина, яка чекала на дитину. При цьому Ірина стверджувала, що про його родину тоді не знала.
Влітку того ж року дівчина переїхала до Донецька, де їхній роман отримав продовження. Морозюк забезпечував її, винайняв квартиру, і згодом пара узаконила стосунки. 2014 року Ірина почала активно вести Instagram і поступово розвивала кар’єру блогера. Вже за рік у подружжя народився син Ілля.
Через вісім років стосунків, у 2020 році, Ірина повідомила про розлучення з Миколою. За її словами, вони вирішили взяти паузу ще в жовтні 2021 року, але згодом знову зійшлися і незабаром у них народилася дочка Марія.
Остаточне розлучення пара оформила у лютому 2024 року. А влітку 2025 року в підкасті Дениса Бойка на YouTube Микола Морозюк зізнався, що вони з Іриною зробили певні висновки й знову разом:
Офіційно ми зараз розлученні. Ми розлучалися двічі, але ми робимо висновки й зараз ми разом. Тільки час покаже, як буде далі. Я щасливий, вона щаслива, діти щасливі, і це для мене найголовніше.
Зазначимо, що Ірина Морозюк відома своєю провокаційною поведінкою та відвертими публікаціями. У 2020 році широке обговорення викликало відео, на якому вона виконала гімн України у синій футболці та жовтій спідній білизні. Задум виглядав як патріотичний жест, проте блогерка отримала хвилю засудження в мережі.
У Instagram-stories Ірина регулярно провокує аудиторію та не уникає резонансних тем. У 2024 році дівчина іронічно відповіла підписникам на питання про нібито зради чоловіка, згадавши позашлюбну дитину та зв’язки з іншими колишніми гравцями "Динамо", зокрема Артемом Мілевським та Олександром Алієвим. Очевидно, що це був сарказм у її фірмовій манері спілкування.
З Алієвим. Як ви мене викрили? Він і став причиною мого розлучення з Колею. Бо Коля дізнався про мої зради з Алієвим і покинув мене. Ось. А потім мене й Алієв покинув, бо знайшов молодшу? І у нас позашлюбна дочка є з ним
Не менше обговорень викликала і її відповідь на питання про доходи. На пряме запитання підписника, звідки вона бере гроші на життя, Ірина коротко написала: "Ескорт". Багато хто сприйняв це як черговий провокаційний жарт.
Відомо, що Ірина цікавиться психологією і навіть веде свою сторінку в Instagram, присвячену цій галузі. Втім, її основний акаунт зараз закритий.
