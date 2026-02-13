Спела гимн Украины в белье и призналась в "измене": как выглядит бывшая жена экс-капитана "Динамо" Морозюка

У пары есть двое общих детей

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк официально развелся с женой Ириной в феврале 2024 года. Но, судя по всему, пара возобновила отношения и снова готовится пойти под венец.

Что известно:

Николай Морозюк сошелся с бывшей женой Ириной Морозюк, которая родила ему двоих детей

Ирина Морозюк любит откровенные образы и отличилась чередой скандалов

Что известно о бывшей жене экс-капитана "Динамо" Ирине Морозюк

Бывший полузащитник и экс-капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк давно состоит в отношениях с Ириной. Их любовная история началась еще в 2012 году в Варшаве.

Николай Морозюк дважды разводился с Ириной

Футболист сразу обратил внимание на эффектную девушку, однако добиться взаимности ему было непросто.

Я тогда подумала, что я не его уровня. Я симпатичная и все. Но получилось совсем иначе. Ведь он долго завоевывал мое сердце… Он очень боялся меня испугать. Очень осторожно вел себя… Коля был тем человеком, которому я доверяла Ирина Морозюк

На тот момент у Ирины был другой мужчина, а у Николая жена, которая ждала ребенка. При этом Ирина утверждала, что о его семье тогда не знала.

Как выглядит Ирина Морозюк

Летом того же года девушка переехала в Донецк, где их роман получил продолжение. Морозюк обеспечивал ее, снял квартиру, и со временем пара узаконила отношения. В 2014 году Ирина начала активно вести Instagram и постепенно развивала карьеру блогера. Уже через год у супругов родился сын Илья.

Николай Морозюк с женой и сыном

Спустя восемь лет отношений, в 2020 году, Ирина сообщила о разводе с Николаем. По ее словам, они решили взять паузу еще в октябре 2021 года, но спустя некоторое время снова сошлись и вскоре у них родилась дочь Мария.

Ирина Морозюк родила двоих детей

Окончательный развод пара оформила в феврале 2024 года. А летом 2025 года в подкасте Дениса Бойко на YouTube Николай Морозюк признался, что они с Ириной сделали определенные выводы и снова вместе:

Официально мы сейчас в разводе. Мы разводились дважды, но мы делаем выводы и сейчас мы вместе. Только время покажет, как будет дальше. Я счастлив, она счастлива, дети счастливы, и это для меня самое главное. Николай Морозюк

Отметим, что Ирина Морозюк известна своим провокационным поведением и откровенными публикациями. В 2020 году широкое обсуждение вызвало видео, на котором она исполнила гимн Украины в синей футболке и желтом нижнем белье. Задумка выглядела как патриотический жест, однако блогерша получила волну осуждения в сети.

Ирина Морозюк оскандалилась из-за гимна Украины

В Instagram-stories Ирина регулярно провоцирует аудиторию и не избегает резонансных тем. В 2024 году девушка иронично ответила подписчикам на вопрос о якобы изменах мужу, упомянув внебрачного ребенка и связи с другими бывшими игроками "Динамо", в частности Артемом Милевским и Александром Алиевым. Очевидно, что это был сарказм в ее фирменной манере общения.

С Алиевым. Как вы меня разоблачили? Он и стал причиной моего развода с Колей. Потому что Коля узнал о моих изменах с Алиевым и бросил меня. Вот. А потом меня и Алиев бросил, потому что нашел помоложе. И у нас внебрачная дочь есть с ним Ирина Морозюк

Николай Морозюк и Ирина снова вместе

Не меньше обсуждений вызвал и ее ответ на вопрос о доходах. На прямой вопрос подписчика, откуда она берет деньги на жизнь, Ирина коротко написала: "Эскорт". Многие восприняли это как очередную провокационную шутку.

Ирина Морозюк пошутила про эскорт

Известно, что Ирина интересуется психологией и даже ведет свою страницу в Instagram, посвященную этой области. Впрочем, ее основной аккаунт сейчас закрыт.

