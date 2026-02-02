Рус

Вбрання-манекен, сукня з пірсингом на сосках і не тільки: зірки вразили образами на Греммі-2026 (фото)

Галина Струс
Зірки вразили вбраннями на червоній доріжці Греммі-2026 Новина оновлена 02 лютого 2026, 12:35
Зірки вразили вбраннями на червоній доріжці Греммі-2026. Фото Getty Images

У США пройшла 68 церемонія премії Греммі-2026

Музична премія 68th Annual Grammy Awards відбулася 1 лютого у Лос-Анджелесі. І поки частина публіки обговорює в мережі переможців, які отримали статуетки, інша частина смакує плітки та обговорює вбрання, в яких дефілювали зірки на червоній доріжці.

"Телеграф" розповідає про найдивніші та найбільш екстравагантні образи знаменитостей на премії Греммі-2026.

Чаппелл Роан

Найбільше уваги привернула 27-річна американська співачка Чаппелл Роан. Вона з’явилася на червоній доріжці Греммі-2026 у відвертій сукні, частина якої буквально кріпилася на пірсинг на сосках. Виглядало її плаття дуже екстравагантно, оголюючи груди практично повністю. Частково свою наготу співачка прикривала довгим рудим волоссям, хоча це не надто допомогло.

Чаппелл Роан на Греммі
Чаппелл Роан на Греммі. Фото: Getty Images

У коментарях до фото і відео з Чаппелл Роан користувачі написали:

  • Коли таланту мало, доводиться брати хайпом.
  • Такий зухвалий каркас, але Греммі не оцінили зухвалості.
  • Головне — не наступити на цю сукню, бо бретельки обірвуться.
  • Сором.
  • Висока мода.
Чаппелл Роан голе плаття
Чаппелл Роан на Греммі
Чаппелл Роан на Греммі. Фото: Getty Images

Гайді Клум

Модель Гайді Клум — велика любителька епатажу та екстравагантності на червоних доріжках. Не стала зраджувати собі модель і на Греммі-2026, з’явившись на премію в манекені. Вона буквально ледве переміщалася через незручність такої пластикової сукні, але виглядала дуже органічно і навіть епічно. Наряд-манекен повторював усі вигини тіла Гайді Клум і виглядав "голим", проте вона почувалася в ньому дуже впевнено.

Гайді Клум на премії Греммі-2026
Гайді Клум на премії Греммі-2026. Фото: Getty Images

У коментарях до фото та відео з моделлю, користувачі написали:

  • Те, що ти можеш, не означає, що ти маєш це робити.
  • Це сукня із сиру?
  • Я ненавиджу цю сукню. Деякі речі просто не призначені для того, щоб їх бачили.
  • А мені дуже сподобався ваш образ.
Гайді Клум на премії Греммі-2026 фото
Гайді Клум на премії Греммі-2026. Фото: Getty Images

Еддісон Рей

Ще одна співачка, яка розбурхала мережу своїм вбранням — Еддісон Рей. Вона прийшла на Греммі-2026 в образі Мерілін Монро. Її сукня має глибоке декольте до пупка та асиметричний поділ, який вона кокетливо задирала перед камерами.

Еддісон Рей на Греммі-2026
Співачка Еддісон Рей на Греммі-2026. Фото: Getty Images

У коментарях до фото і відео зі співачкою в цій незвичайній сукні користувачі написали:

  • Вона здається такою щасливою.
  • Це безглуздо.
  • Усі вони такі дивні.
  • Вони роблять що завгодно.
Еддісон Рей на Греммі-2026 фото
Еддісон Рей в образі Мерілін Монро на Греммі-2026. Фото: Getty Images

