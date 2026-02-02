Вбрання-манекен, сукня з пірсингом на сосках і не тільки: зірки вразили образами на Греммі-2026 (фото)

У США пройшла 68 церемонія премії Греммі-2026

Музична премія 68th Annual Grammy Awards відбулася 1 лютого у Лос-Анджелесі. І поки частина публіки обговорює в мережі переможців, які отримали статуетки, інша частина смакує плітки та обговорює вбрання, в яких дефілювали зірки на червоній доріжці.

"Телеграф" розповідає про найдивніші та найбільш екстравагантні образи знаменитостей на премії Греммі-2026.

Чаппелл Роан

Найбільше уваги привернула 27-річна американська співачка Чаппелл Роан. Вона з’явилася на червоній доріжці Греммі-2026 у відвертій сукні, частина якої буквально кріпилася на пірсинг на сосках. Виглядало її плаття дуже екстравагантно, оголюючи груди практично повністю. Частково свою наготу співачка прикривала довгим рудим волоссям, хоча це не надто допомогло.

Чаппелл Роан на Греммі. Фото: Getty Images

У коментарях до фото і відео з Чаппелл Роан користувачі написали:

Коли таланту мало, доводиться брати хайпом.

Такий зухвалий каркас, але Греммі не оцінили зухвалості.

Головне — не наступити на цю сукню, бо бретельки обірвуться.

Сором.

Висока мода.

Чаппелл Роан на Греммі. Фото: Getty Images

Гайді Клум

Модель Гайді Клум — велика любителька епатажу та екстравагантності на червоних доріжках. Не стала зраджувати собі модель і на Греммі-2026, з’явившись на премію в манекені. Вона буквально ледве переміщалася через незручність такої пластикової сукні, але виглядала дуже органічно і навіть епічно. Наряд-манекен повторював усі вигини тіла Гайді Клум і виглядав "голим", проте вона почувалася в ньому дуже впевнено.

Гайді Клум на премії Греммі-2026. Фото: Getty Images

У коментарях до фото та відео з моделлю, користувачі написали:

Те, що ти можеш, не означає, що ти маєш це робити.

Це сукня із сиру?

Я ненавиджу цю сукню. Деякі речі просто не призначені для того, щоб їх бачили.

А мені дуже сподобався ваш образ.

Гайді Клум на премії Греммі-2026. Фото: Getty Images

Еддісон Рей

Ще одна співачка, яка розбурхала мережу своїм вбранням — Еддісон Рей. Вона прийшла на Греммі-2026 в образі Мерілін Монро. Її сукня має глибоке декольте до пупка та асиметричний поділ, який вона кокетливо задирала перед камерами.

Співачка Еддісон Рей на Греммі-2026. Фото: Getty Images

У коментарях до фото і відео зі співачкою в цій незвичайній сукні користувачі написали:

Вона здається такою щасливою.

Це безглуздо.

Усі вони такі дивні.

Вони роблять що завгодно.

Еддісон Рей в образі Мерілін Монро на Греммі-2026. Фото: Getty Images

